Sherlock Holmes nevében, forgatás a Bartók tetején. „Alig maradt gyerek ebben a városban, akinek még tiszta álmai vannak.” Forrás: www.indavideo.hu

A kritika egyöntetűen a magyar ifjúsági film feltámadásaként üdvözölte a Sherlock Holmes nevében c. Dunaújvárosban készült alkotást, amely bemutatása óta mintegy húsz külföldi filmfesztiválra is meghívást kapott, és számos országban talált forgalmazóra (Németország, Japán, Brazília, Irán, USA, Kína stb.). Az alkotás a 2013-as Stockholmi Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb ifjúsági film díját, illetve az ukrajnai Kryla (The Wings) Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválon a legjobb ifjúsági film díját 2014-ben. Az íróként is alkotó Bernáth The passion című 2018-ban készült rövidfilmje elnyerte a máltai Cine Circle National Film Competition legjobb felhasznált hang és legjobb vágás díját.

Sok ez vagy kevés? – a választ olvasóinkra bízzuk. Filmszemlénk természetesen nem teljes, és sok más szempont szerint is bővíthető lenne: a városról-városból készített dokumentumfilmek sora, az innen elszármazott, színésszé, rendezővé lett művészek munkái, reklámspotok. Ezekről talán egy másik alkalommal írunk.