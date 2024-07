– Gazdag a könyvkínálat, nem könnyű benne eligazodni, igyekszünk napra készen követni a könyvkiadást. Elsősorban a Könyvtárellátó kéthetente megjelenő „Új könyvek” című kiadványából tájékozódunk, ami a könyvpiac aktuálisan megjelenő kiadványait tartalmazza erős válogatással, nincs benne minden megjelenő könyv, de a benne szereplőkről tartalmi leírásokat is olvashatunk. Ez egyfajta iránymutatás számukra, de mindemellett figyeljük az ünnepi könyvheti könyvajánlókat és az egyéb helyeken megjelenő könyvajánlásokat is. Hangsúlyosan figyelembe vesszük az olvasóink kéréseit. Ha egy olvasó azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy egy bizonyos könyvet szeretne, akkor utánanézünk. Ha illeszkedik az állományunkba, és úgy látjuk, hogy szükséges lenne beszerezni, akkor természetesen megvesszük.

A gyerekkönyvek megvásárlása komoly befektetést igényel(ne) a családoktól

Mit jelent, hogy illeszkedik az állományukba?

– Városi könyvtár vagyunk, Dunaújváros városi könyvtára. A Dunaújvárossal kapcsolatos, Dunaújvárosra vonatkozó, vagy dunaújvárosi szerzőjű könyveket teljességgel gyűjtjük, ezeket mindenképpen megvesszük. Mindemellett általános gyűjtőkörű városi könyvtár vagyunk, a szakirodalmat bizonyos mélységig gyűjtjük, a szépirodalomból is válogatással szerzeményezünk.

Körülbelül a megjelenő könyvek hány százalékából tudnak válogatni?

– Erre nehéz válaszolni, mert ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy pontosan milyen mennyiségű könyv jelenik meg évente. Nem törekszünk a teljességre, nem tudunk, és nem is ez a feladatunk. Egyrészt a pénzügyi lehetőségeink sem teszik lehetővé, másrészt pedig a könyvtári rendszerben elfoglalt helyünk, a feladatellátásunk sem ezt kívánja tőlünk. Városi könyvtárként válogatunk a megjelent kötetekből, a megyei könyvtárak szélesebb körű szerzeményezést folytatnak, de ők sem vásárolnak meg mindent, a megjelenések teljességre törekvő beszerzése a nemzeti könyvtár feladata. Hangsúlyoznunk kell, hogy dokumentumbeszerzési keretünket legoptimálisabban felhasználva, a meglévő állomány és az olvasói igények figyelembevételével, értékorientáltan szerzeményezünk. Gyorsan megjelennek könyvtárunkban az újdonságok, közöttük azok a könyvek is, amelyek néha elérhetetlenül drágának tűnnek a könyvesboltban, nálunk hamar lehet kölcsönözni a friss megjelenésű köteteket. Ehhez nem kell mást tenni, csak be kell jönni a könyvtárba. A beiratkozási díjunk sok-sok éve nem változott, kevesebb, mint egy fél könyv áráért be lehet iratkozni a könyvtárba, és tagként korlátlan mennyiségű friss vagy akár régebbi megjelenésű könyvet el lehet olvasni.