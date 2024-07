A Dunaújvárosból elszármazott Faragó „Sztivi” István, miután hat év után kivált a maga alapította zenekarból, a Jolly Jackersből, új zenekart hívott éltre 2019-ben The Blindmirrors néven. Már a következő évben megtartották lemezbemutató koncertjüket az az Enjoy The Ride albumból, mégpedig Dunaújvárosban, a Kaptár Music Pubban.

Fotó: Polyak Beatrix

A klasszikus rock felállással, dob (Varga Norbert), két gitár (Nagy Donát, Faragó „Sztivi” István), basszusgitár (Tóth Dominika) és két főének (Tóth Dominika, Faragó „Sztivi” István) felállású zenekar új színt hozott a hazai rockpalettára, önmagukat ekként pozicionálják: Vintage Punk N Roll from Hungary. A covid után, 2022 őszén egy 9 állomásos turnéra indultak a Paddy and The Rats előzenekaraként, amit aztán egy újabb turné követett a következő év tavaszán az I’m Dorothy és a Nova Prospect zenekarokkal közösen.

2023-ban bekerültek a Petőfi Nagylemez Program díjazottjai közé, ennek köszönhetően megkezdődhettek a második nagylemezük felvételi munkálatai, amit végül Nóniusz Gáborral készítettek el. Az album, ami szintén az Outsider címet viseli, várhatóan 2024 őszén jelenik meg, de a napokban napvilágot látott a címadó dal videoklipje Outsider címmel és már megtalálható a elérhető a legnagyobb streaming felületeken is. A korábbi albumhoz képest kissé eltolódtak az arányok, ezen az albumon kicsit nagyobb hangsúlyt kap Domi rekedtes énekhangja, míg Sztivi egy kicsit most a háttérbe szorul.

Fotó: Polyak Beatrix

Az elmúlt év nem volt túl könnyű a zenekar életében, bőven akadtak nehézségek, amikkel meg kellett küzdeniük, így felgyűltek frusztrációkkal, amelyeknek lenyomata felfedezhető a második albumon is, a dalok témái komorabbak, sötétebbek, mint az elsőn. Mindemellet nagyon is érdemes meghallgatni ezt a dalt addig is, amíg az egész album nem kerül ki a nyilvánosság elé. Az alkotók garantálják a minőséget.