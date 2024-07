Hétfőn és kedden már kijelöltek néhány helyet, de péntektől indult meg nagyüzemben a fesztivál építése, szombaton pedig már közel negyven ember szorgoskodik majd azon, hogy az évfordulós fesztiválon minden adott legyen a felhőtlen, biztonságos szórakozáshoz. Először megérkeznek a konténerek és elkezdik a színpadokat építeni, hiszen azok a legnagyobbak és azokat tart a legtovább felépíteni. Ezzel párhuzamosan elkezdik bekeríteni az egész szigetet, ugyanis az építési terület mindig veszélyes területnek számít, úgy nagyon nehéz és veszélyes lenne építeni, hogy még a helyi strandolók átsétálnak a területen. Elkezdik építeni a vendéglátó egységeket, érkeznek a pultok, berendezik őket, villanyszerelési, vízvezetékszerelési munkák vannak, érkeznek a rendezvénysátrak is.

Fotó: Laczkó Izabella

Igyekeztek az előző fesztiválok gyakorlatát megtartani, azonban így is vannak újítások. A nagyszínpad lényegesen nagyobb lesz, mint az eddigiek. Varga Zoltán, a fesztivál szervezője úgy fogalmazott, hogy akkora lesz, mintha a Maraton két régi nagyszínpadát egymás tetejére raktuk volna, 30 méter széles lesz és 16 méter magas. Ez az országban a legnagyobb színpad, amit fel lehet építeni, mégpedeig azért, mert a Judas Priestnek ekkorára van szüksége. De átalakul az egész nagyszínpadtér átalakul – ez jelentős változás –, a nyugati fesztiválokon megszokott módon srégen egymással szemben lesz és felváltva üzemelnek majd, a közönségnek nem kell vándorolnia egyiktől a másikig. A legkisebb színpadot megszüntették, ami miatt kevesebb zenekar tud fellépni, sok kisebb, feltörekvő zenekar szorult így ki a programból, az eddig megszokott 140 körüli helyett most kilencven lesz csak. Persze ebben az is szerepet játszik, hogy a Maraton eddig egy nappal hosszabb volt. Viszont idén nagyon kiéleződik a szombatra, a Rockmaraton történetének legnézettebb napja lehet a szombat, nagy eséllyel nézőcsúcsot döntenek majd idén. Eddig a legnagyobb érdeklődés 2019-ben volt, akkor 7000 nézővel zárták a Phil Anselmo Pantera showjának napját, de az elmaradt Megadeth koncertre is a vendégekkel kiegészítve közel nyolcezer ember volt kíváncsi.