Meg kell mondjuk, jól áll a Szekeres András vezette bandának ez a körítés. Természetesen most sem hagyta ki, hogy felemlegesse Dunaújvárosban töltött ifjú éveinek emlékét a slágereik között. A vendégdobossal fellépő banda produkcióján cseppet sem látszott a tikkasztó hőség, legfeljebb közönségük volt kicsit kókadtabb a szokottnál, ők maguk beleadtak apait, anyait. Mivel mindösszesen 40 percet kaptak a szervezőktől (fontos elmondani, hogy a két nagyszínpad menetrendjét szinte percre pontosan tartották, ami ritka), így majdhogynem csak a legnagyobb Junkies slágerek dörögtek a Kossuth Lajos utcáig felismerhetően a hangszórókból. A zenekar a koncert után elvegyült a tömegben.

A Szekeres András vezette Junkies

Fotó: Laczkó Izabella

2022 augusztusában a Budapest Parkban hirdettek koncertet’60 totál – 40 metál’ – Totális Metál – Kalapács József életműkoncert címmel. Ezen a bulin állt színpadra a Kalapács József, Rudán Joe, Nagyfi László, Pazdera György, Tarcza László, Nagy Dávid alkotta legénység és játszottak ős Pokolgép számokat szép sikerrel. Gyakorlatilag az ős-Pokolgép Kukovecz Gábor kivételével a színpadon volt, erre nagyon sokan voltak kíváncsiak már akkor is. Az azóta eltelt időben Totális Metál néven adnak alkalmi koncerteket ugyanebben a felállásban, többször léptek már fel a Barba Negra színpadán is. E sorok írója ezek közül a korábbin jelen is volt, de a hangosítással nem volt maradéktalanul elégedett, így természetes, hogy nagy érdeklődéssel várta a Rockmaratonra csütörtök estére, a kisebbik nagyszínpadra hirdetett koncertet.

A Totális Metál zenekar Rudánnal és Kalapáccsal a fronton akár az egész fesztivál szlogenjét is hozhatná: Mindhalálig rock ‚n’ roll

Fotó: Laczkó Izabella

A hőség hasonló volt, mint a 2022-es Budapest Park béli eseményen, de a hangzás már sokkal tisztább és erőteljesebb volt, mint az említett barbás bulin. Viszont a fesztiválprogram feszessége miatt a műsor is feszített volt: nagyjából egy órát kapott a banda a Szalki-szigeten. Hozták is a kötelezőket, szép kis lelkes tömeg gyűlt össze a színpad előtt, igaz, már ekkor sokan helyet foglaltak maguknak a nagyszínpad előtt, ahol az Accept koncertjét várták a rajongók.