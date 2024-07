D'akasa'nya akusztikus gitárra hangolt zenei programjában nagyrészt magyar és külföldi közismert rockklasszikusok (LGT, Bikini, HBB, Charlie, Eric Clapton, U2, JJ.Cale, Dire Straits, Bob Marley és hasonlók) szerepelnek, amit még fűszerez néhány egyedibb, unikális hangszerelésű saját kedvenccel, kevésbé közismert érdekességgel is, de saját szerzeményű dalokat is beszúr ide-oda a repertoárba.

Ugyan D’akasa’nya nem dunaújvárosi, viszont sok barátja, ismerőse idevalósi, no meg családja által is kötődik a városhoz. Megvan tehát a magyarázat, hogy kerül a Kaptár Garden teraszának zsebkendőnyi színpadára. Zenésztársa volt például a szintén Dunaújvárosból elszármazott Garami Gábor is, aki D’akasa’nya fővárosi zenészéletének első lépéseinél volt partnere, de fontos megemlíteni Szundi Gábor nevét is, akivel a kilencvenes években rockzenekarban játszott együtt jó pár évet. Utóbbival a kapcsolat a mai napig olyan szinten maradt meg, hogy meghívott helyi erőként, dunaújvárosi vendégfellépőként ebben az évben is gitárosként mellette ül majd.

Tavalyi fellépésekor a következőket írtuk róla többek között:

D’akasa’nya immáron 35 éve muzsikál, saját meghatározása szerint „szabadfogású művész”. Grafikus vonalon mozog, de mindent csinál, amiben kreativitás van. Verseket, dalokat ír, fest, fotózik, mindent, ami a kreativitásba csak belefér. Számára az öröm az első, véleménye szerint egy alkotó számára akkor van valós, reális alkotásra lehetőség, ha az őszintén, örömből fakad.

Fontos információ, hogy jó idő esetén a bulit mindenképpen a kerthelyiségben, a szabadtéri részen tartják meg.