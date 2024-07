Ezt ne hagyja ki! Koprodukció

A hagymát is hagymával eszik majd a Bartókban Ha csak hasonló is lesz Nóti Károly–Zágon István forgatókönyve alapján készülő Hyppolit, a lakáj című vígjáték, mint amilyen hangulatú az olvasópróba volt hétfőn délelőtt a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nagyszínpadán, érdemes lesz már most lefoglalni a jegyeket szeptember végére, vagy a nyáron Kőszegre látogatni egy színházi este erejéig.