Nyelvünk nem világnyelv, de költőink, íróink és nem utolsósorban műfordítóink vonzóvá tették és teszik minduntalan az olvasók és irodalombarátok elégedettségére. Azok közé tartozom, akiket a versek, regények szeretete megóv a köznapi életben, a „kint az utcán” tapasztalt nyelvi pongyolaságtól, slendriánságtól. Ha nem így lenne, az elharapódzó, különböző silányságok lelki, hangulati traumát okoznának. A korom miatt fütyülhetnék a látszólag kiirthatatlan nyelvi igénytelenségekre, de tollforgatóként bűn lenne a közömbösség. Nemrégen egy műszaki egyetemre készülő lánnyal Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versének előadását néztük a televízióban. Nem szégyen, könnyeztünk. Bátran fintoroghatnak azok, akik az effajta, 21. századi elérzékenyülést anakronisztikusnak, korhoz nem illőnek vélik. Lelkük rajta.

A rekkenő nyárban extra, könyves bakancslistát állítottam össze magamnak. Lehet, hogy ez is korszerűtlennek tűnik az utazgatók, nyaralgatók körében. Az értékrendek különböznek. A balatoni kompon átkelve „kihallgattam” egy fiatal párt. A hölgy arról győzködte a társát, hogy a nyári bakancslistáján egy kapszulás kávéfőző gép szerepel. Az enyémen könyvek várakoznak, az elkövetkezendő hetek olvasmányai. Nyelvi pallérozódások még a fordítások is. Mindjárt itt van Sophie Villardtól a Madame Exupéry és az égbolt csillagai című regény, ami A kis herceg írója, Antoine de Saint-Exupéry múzsájáról, szerelméről szól. S máris nyúlhatok a következő kötetért: Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című műve 120 szonettet tartalmaz. Tragikus sorsú szerelméhez írta őket. Ha már szerelem, akkor kihagyhatatlan Dézsi Desirée Hagyjátok repülni az íbiszeket! című regénye. A szerző a kiváló író, műfordító, Dézsi Ibolya. A kötet borítóján olvasom: „Az indiai szépségkirálynőt depressziója miatt kezelik… A szerelem New Yorktól Mumbai-ig üldözi a főszereplőket…” Két FBI-ügynök is felbukkan a történetben. A borzongató izgalmakat a brazíliai születésű Chris Carter Vérrel írva és az amerikai Nelson DeMille A kubai affér című munkáitól várom. DeMille a humor utolérhetetlen mestere is. Korábban a Szilva-sziget című krimije előrevetítette a közelmúltbeli koronavírus-járványt. Végül a nyarakat egykor Dörgicsén töltő Kosáry Domokos történész A chilloni fogoly című, 1958-as olvasónaplója repít vissza a históriák világába. Olyan olvasmányokat választottam magamnak, melyek előreláthatólag nem untatnak majd a lakás klimatizált hűvösében. Nélkülözik az átkozott akríbiát, a felesleges túlmesélést, amely főleg a krimiket teszi élvezhetetlenné.

Forrás: veol.hu