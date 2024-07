Már az utolsó simításoknál tartanak a szervezők, állnak a színpadok, a rendezvénysátrak, készül az Off-Rock Tanya berendezése, hogy csütörtökön 10 órakor megtörténhessen a kapunyitás, és beáramoljon a tömeg a területre.

Fotó: Laczkó Izabella

Az idei fesztiválon is nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra, ezért repohár rendszert vezetnek be. A repohár ára 500 forint. Ezt vagy újratöltik, vagy kicserélik a következő rendelésnél. Ha már nem rendelsz újat, a pohárért egy tokent adnak, ami bármikor pohárra váltható, de a végén a kemping bejáratánál, a merch sátor melletti fesztiválkasszában készpénzre váltható. Jó tudni, hogy a Barba Negraban kapott tokeneket is elfogadják.