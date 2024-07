Amikor az ember egy ilyen koncertre megy, van benne egy várakozás. Milyen is lesz a Mini Török Ádám nélkül. És ahogy magával ragadja a zene, a várakozás egyfajta élménnyé alakul át. Ennek egyik kiváló közvetítője Kézdy Luca hegedűművész, dzsesszmuzsikus volt. A koncert után vele beszélgettem.

- A koncert utolsó száma a „Kell a barátság” volt. Valóban kell a barátság?

- Persze, hogy kell a barátság. Mintegy 8-10 éve játszom a Minivel, Török Ádámmal. Először a Bartók on Rock projekttel kapcsolatban keresett meg Ádám, amit Papp Gyulával végre létre tudtak hozni, hogy állítsak össze egy vonósnégyest. Addigra ugyanis a Bartók jogok felszabadultak, ami addig nem volt elérhető, az azzá vált. Egy remek Bartók műsoruk volt, amihez szerettek volna kiegészítésként egy vonósnégyest, amit aztán megszerveztem. Így találkoztam az ős Minivel, es ebben a formában kiadtunk egy LP-t is. A vonósnégyeses körök után alkalmi szólistaként, állandó vendége voltam a zenekarnak. Mielőtt Ádám elment, sokat játszottunk együtt és azóta is őrzöm az emlékét. Nagyon nagy élmény volt és nagyon jólesett az, amikor az első szólólemezem - a Home – bemutató koncertjére nézőként teljesen váratlanul eljött feleségével, Dórival.

Mostanra én lettem a zenekar szólistája, aminek nagyon örülök, nagyon szeretek ezekkel a srácokkal és ebben a zenében játszani. Ezúttal Németh Károly - billentyű, Balogh Szivacs Jenő - dob, Paróczai Attila Tacskót Tomor Barnabás helyettesítette basszusgitáron, Török Viktor - ének, és Kézdy Luca - hegedű formációban játszottunk.

Fotó: Kecskés Miklós

- A Gasztroblues-on való fellépés rangot jelent, hiszen a Mini együttes gyakorlatilag állandó szereplője volt ezeknek a fesztiváloknak. Most is meghívást kaptatok erre.

- Ennek nagyon örülök. Tovább vinni egy zenekart egyébként nagyon nehéz, főleg akkor, ha egy ilyen ikonikus frontemberét, úgymond a magját veszíti el. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon szerettük Ádámot és nagyon jó energiákkal visszük tovább ezt a zenét. Amikor próbálunk vagy a koncerten játszunk akkor nagyon sokszor úgy érzem, hogy ott van, vagy azt, hogy neki játszom. Ez nekem sokat jelent és ez sokszor meghat. Egy-két dallamot néha úgy játszom, ahogy ő csinálta, és ezzel is jó rá emlékezni, jó őt ide visszaidézni.