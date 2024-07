Javában tart már a rácalmási Tökfesztivál előkészülete. A háromnapos rendezvény szeptember 13 -14-15-én lesz, és a bázishelye ezúttal is a Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központban lesz. A jegyek árusítása most kezdődik majd. Érdeklődni a rácalmási intézményekben lehet, elsősorban a kúriában lehet nyitvatartási időben. A főbb programok már összeálltak, és az is biztos, hogy a korábbi évek hagyományai szerint a nyitó napon, szeptember 13-án, pénteken elsősorban a gyermekcsoportokat várják.