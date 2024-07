Az erősen újvárosi kötődésű Alaszka zenekar lépett fel a Kaptár Garden teraszán akusztikus hangszerelésben. A szombaton este kilenctől a színpadra állt formáció tagjai (Barabás Márk – dobok, Fábián Gábor „Weki” – gitár, zongora, Oncsák Zsolt – basszus, ének, Pribék Péter – gitár, ének) még a középiskolás években ismerték meg egymást, együtt zenélni pedig kilenc évvel ezelőtt kezdtek. Hárman már azelőtt is együtt nyomták a Jinx együttesben itt, Dunaújvárosban, a mostani felállás pedig 2015-ben alakult, de már Budapesten. Két éve éppen a Kaptár pincéjében mutatták be élőben Majd című albumukat. Most ismét a Kaptárban zenéltek.