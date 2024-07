Pár hete ért véget az Ambrózia Fesztivál Dunaújvárosban, négy napon keresztül adták át egymásnak a színpadot az együttesek, többek között a Vad Fruttik is fellépett. Megragadva a lehetőséget, feltettünk pár kérdést iamyanknak, az együttes billentyűsének.

A zenerajongóknak jó hír, hogy a nagy sikerre való tekintettel, jövőre ismét megérkeznek a görög istenek, hogy együtt bulizzanak velünk az Ambrózia, 2025-ben is vár bennünket a fesztivál.

Hogy tetszett az Ambrózia Fesztivál?

Annak ellenére, hogy ez egy első fesztivál az infrastruktúrán, a díszleten és koncepción érződik, hogy ezt valaki rendesen átgondolta, hogy ne csak az legyen, hogy van egy színpad és lehessen bulizni, hanem ki van találva az egész terület. Az első fesztiválok nem ilyenek szoktak általában lenni, nincsenek ennyire kidolgozva. Nagyon szép volt a naplemente, a Duna-part közel van, nagyon jó a hangulata.

Az együttesnél egyszerre három tagcsere történt. Hogy van most a Vad Fruttik, milyen a közös munka?

Az első évünk egy nagyon intenzív év volt, megtanultunk 42 számot három új taggal, áthangszerelés, más hangszínek, más gondolatok, kicsit máshogyan szól minden dal, plusz az új lemez dalait is beemeltük. Nagyon melós időszak volt ez. Most ez az év úgy indult, hogy majdnem csak ilyen jutalomkörös, mert megvan már a rutin, most megyünk játszunk, kevesebb koncertünk van, de közben egyre inkább azt érzem, hogy fókuszálunk az új dalokra. Két új dalt készítettünk, az Égessük el-t és a Nincs visszát, ezek singleben megjelentek és most heti-napi szinten beszélgetünk, Marci mondja az impulzusait, vágyait, gondolatait és érződik, hogy

haladunk egy olyan irányba, hogy már a nyáron, de ősszel biztosan intenzíven rámegyünk egy közös lemezre, ami az első közös album lesz ezzel a felállással.

Fotó: Laczkó Izabella

Hogyan néz ki a dalszerzés folyamata?

Likó Marci és Kerekes Gergő egy régóta összeszokott dalszerző-énekes páros. Marci nagyon demokratikus tagja a csapatnak, már megkérdeztem tőle, hogy miért nem ír úgy dalt, hogy megírja a szöveget és mivel tud zenélni, megírhatná az akkordokat is hozzá. Azt válaszolta, hogy nem akarja, hogy egy ötletben csak ő legyen benne, hanem már az elejétől fogva többen vegyünk részt a dal készítésében, hogy ne csak az ő víziója legyen a legerőteljesebb. Úgy néz ki, hogy a Gergő folyamatosan írja a dalokat, a demókat küldi a Marcinak, ebből ő kiválasztja azt, ami úgy érzi, hogy hangulatilag emlékezteti valamire, aztán ír rá szöveget, valamilyen kidolgozottságban, majd mi többiek is megnézzük ezeket az anyagokat és kijelölünk általában egyet. Az előző két alkalommal az volt, hogy egy, illetve két nap alatt csináltuk meg. Bementünk a stúdióba, hangszerekkel, mindennel és elkészítjük a dalokat. Az Égessük el konkrétan egy napos volt, reggel elkezdtük és este kész volt. Az hiszem az lesz most is, hogy távmunkában kicsit ismerkedünk az ötletekkel és amikor ősszel, télen összejövünk, akkor fog ez hipersebességgel összekalapálódni.