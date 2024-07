Az évad 14. koncertje előtt a szokásoknak megfelelően az ötletgazda Szmodics László mondott bevezetőt, amelyben az adott időszak jeles napjait sorolta fel, így a Szent Iván éjjelének szokásrendszeréről is értekezett röviden, de szót ejtett a gyermekmunka elleni világnapról és az ölelés és az aznapi aktualitásról, a Nemzetközi Duna-napról is, versekkel téve varázslatossá utóbbit.

A fellépők sorát a Gaál Benedek - Sütő Balázs növendék-tanár fuvoladuó kezdte meg egy háromtételes Telemann darabbal téve igencsak magasra a lécet. Ők a Sándor Frigyes zeneiskolát képviselték, míg az őket követő duó - sporthasonlattal élve - már vegyes páros volt, ugyanis míg a tanár Váriné Pásztor Magdolna a helyi zeneiskola karát erősíti, addig a tanítvány, Kupsza Noémi már egy ideje elhagyta az anyaintézményt, mi több, már felvették a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának klasszikus furulya szakára. Az iménti mondatból már kikövetkeztethető, hogy hangszerük a furulya volt, az viszont már nem, hogy ők is egy Telemann darabot választottak, a D-moll Sicilianot. Noémi egy háromtételes szvittel önállóan is kiállt a közönség elé nem kis sikert aratva. A folytatásban Telemann "Fantasia No. 2 in A minor" című műve következett ugyancsak az ő szóló előadásával és az érte kijáró vastapssal. A záró blokk harmonikán szólt Szmodics Emese jóvoltából, akit Juhos Melinda készített fel, ők ugyancsak a Sándor Frigyes zeneiskola kötelékébe tartoznak. Ismeretlen szerző Forgószél című művével kezdett, majd egy Rolf Graf szerzemény következett párizsi hangulatot idézve, majd egy prelúdium után Bartók Béla Este a székelyeknél című klasszikusával zárta a műsort.

Pontosabban annak zenés részét, ugyanis Szmodics László a végén ismét magához ragadta a szót néhány humoros nyelvi lelemény erejéig és hogy bejelentse az évadzáró utáni pótlást július 13-án, szombaton 18 órakor tartják, amikor is Kapás Csaba szintetizátoron, Tóth László gitáron fogja az előző évszázad magyar slágereivel fogja szórakoztatni a közönséget.