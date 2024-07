Fotó: Le Turk

A péntek este külföldi fellépője Laura Cox, aki abból a szempontból mindenképpen új generációs előadónak számít, hogy népszerűségét az interneten, a videómegosztó oldalai segítségével szerezte meg 2008-ban, amikor elkezdte közzétenni a szobájában felvett anyagokat, a Sweet Home Alabama interpretációját, szólóit és dalait, már pedig már a francia gitárosok élvonalába tartozik félmillió feliratkozóval és több mint 100 milliós elért nézőszámmal. Ezeken a videókon klasszikus rockdalok újraértelmezéseit adta elő gitáron, bendzsón, steelgitáron, vagy basszusgitáron. A multi-instrumentalista azon kevés előadók egyike, akinek sikerült kitörnie a virtuális buborékból és saját zenekarával életre keltette zenei vízióját. Erőteljes szólóival, fülbemászó refrénjeivel és féktelen hangjával nemcsak az internetet hódította meg, hanem évek óta teltházas turnékon is játszik. A 2017-ben és 2019-ben megjelent két albuma után a rockzene legkiemelkedőbb francia színpadaira kapott meghívást (Hellfest, Download Festival, Guitare en Scène). Legújabb albuma a Head Above Water egy személyesebb és kemény blues-rock hangzást mutat. Ez a harmadik stúdióalbum ismét bizonyítja, hogy Laura tudja, hogy kell megújulni, miközben felfedi zenei tehetségének új oldalait, aspektusait. A neves brüsszeli ICP stúdióban rögzítették az albumot és Ted Jensen maszterolta (The Eagles, The Rolling Stones stb.). A klasszikus rockot bluegrass elemekkel páratlan könnyedséggel ötvöző Laura Cox ismét szemlélteti, hogy az elkövetkező években a rockgitárosok új generációjának hajtóereje marad.

Érdekesség, hogy az 1990-ben Franciaországban született Laura Cox 14 évesen vett először a kezébe gitárt, mégpedig balkezesként egy olcsó, jobbkezes klasszikus gitárt, amit a nagynénjétől kapott.

Szombaton este a félelmetes kezű Matteo Mancuso mellett fellép majd a Blues MD (Szebényi Dániel, Mike Gotthard, Gudics Martin, Gudics Marcell) is, akik vendégeket is hívtak, mégpedig a Dos Diavolost (Ganxsta Zolee & Takács Vilkó) és Vitáris Ivánt (Ivan & The Parazol).