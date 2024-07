Tizenkét éves korában egy teljesen véletlen alkalomnak köszönhetően édesanyjával sikerül megszökni, és édesapját börtönbe juttatni.

Most, hogy az édesapja megszökött, minden felborul nyugodt életében. Hajtóvadászat indul az apja ellen. A rendőrségnek esélye sincs Jacobbal szemben. Ki más lenne az, aki pontosan tudja, hogyan gondolkodik az apja, milyen irányba menekül.

A rettegés pillanatai következnek, Helena félti a családját. Az izgalmakkal és fordulatokkal teli események magával ragadják az olvasót. A sikeres regény alapján 2023-ban film is készült.

„Mi vagyunk az a család.

Letaglózott a bánat a tizenegy éves énem miatt. Amikor visszanézek a gyerekkoromra, legtöbbször képes vagyok nagyrészt tárgyilagosan megítélni a dolgokat. Igen, egy elrabolt lány és a fogvatartója gyermeke voltam. Tizenkét évet éltem le anélkül, hogy a szüleimen kívül más emberi lényt is láttam vagy megszólíthattam volna. Ha így nézzük, elég sanyarú sorsom volt. De ez jutott nekem, és nevén kellett neveznem a dolgokat, ha valaha is túl akartam jutni a múltamon, mint ahogy a bíróság által kinevezett terapeutám is mondta. Mintha bármit is nevén tudna nevezni egy tizenkét éves lány, aki még semmit sem látott a világból.”

az ajánlást készítette: Szabó Csilla Ildikó

Forrás: https://www.jakd.hu/konyvajanlo