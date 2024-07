Mindketten egész hétre jöttek, ami nem meglepő, hiszen 20 éve résztvevői a Rockmaratonnak. A mostani programból Zsolt kedvencei a Cavalera és a Carcass, de a Judas Priest is érdekli. Gábor pedig elsősorban a Dalriada, az Alestorm és a Moonsorrow miatt jött. Ők mindketten még a pécsi helyszínre jártak, de azt a helyszínt már közel tíz éve kinőtte a koncertsorozat. És nem csak a zene miatt vannak itt, hiszen a fesztivál közönsége egy nagy közösség is, ahol összejönnek a régi és az új arcok is. A Rockmaratont a legnagyobb magyarországi zenei fesztivál között van: csak a rend kedvéért ide tartozik a budapesti Sziget, a zamárdi Balaton Sound, a Fishing on Orfű, ami még szintén nagy, az a szegedi SZIN és a debreceni Campus és ide sorolják még az EFOTT-ot is. „Minimális alvás, maximáli ivás” szlogen ez utóbbi részét azért mértékkel teszik.

Rákérdeztünk arra is, hogy egy ilyen koncertcunami után mennyi a rehabilitációs idő. Nos a harcedzett rockerek két részre bontották ezt az időszakot. A négynapos fesztivál után jövő hétfőn még mindketten szabadságon lesznek, de igazán a normális életbe való visszatérés akár szűk két hétig is eltarthat.