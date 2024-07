Egy héten át improvizálnak 58 perce

Elindult a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza idei tábora

Idén még a megszokottnál is többen jelentkeztek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nyári színjátszótáborába. Ezúttal is két turnusban tanulják a színjátszást a táborban és idén is egy előadással mutatják be a szülőknek, mit tanultak az egy hét alatt. Hétfőn reggel elindult az első turnus.

Balla Tibor Balla Tibor

Fotó: Laczkó Izabella

Ebben az esztendőben is két turnusban (2024. július 22. és 2024. július 26., valamint 2024. július 29. és 2024. augusztus 02.) zajlik a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza kreatív színjátszótábora a Bartók „B” épületében. Ebben az évben már 8. alkalommal futottak neki a tábornak, ahová 8-12 és 12-21 éves kor közötti korosztály jelentkezhetett. A korábbi években a létszám általában 18-19 körül alakult, idén azonban az első turnus 22 fővel kezdte meg a foglalkozásokat hétfőn reggel és a következő héten is hasonló létszámmal indulhatnak majd el. Hogy mi lehet a népszerűség oka? Dubai Péter szerint talán az, hogy nagyon egyedi ez a tábor, enm olyasfajta kötelezettségek vannak, mint a többiben, szabadabban tudják a gyerekekket foglalkoztatni, a Lilla által összeállított drámajátékokban azonnal egymásra hangolódnak. Valószínűleg az ilyesfajta ingereket hiányolják a hétköznapokból a gyerekek. Az egyetlen igazi elvárás, hogy a hét végére el kell készüljön az apróbb jelenetekből álló mini előadás. Talán ennek köszönhetően sok a rendszeresen visszatérő gyermek a táborban. Olyanok is, akik a a Violin Alapfokú Művészeti Iskola színjáték tanszakán tanulnak, de sokszor innen kerülnek ki azok, akik ott kívánnak tanulni később. Mi több, ha a színháznak gyermekszereplőre van szüksége, akkor első körben a Violin színjátszói között néznek szét.

Színjátszó táborban jártunk Fotók: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Már hagyományosnak mondható, hogy a Bartók munkatársai, Polgár Lilla színművész, drámapedagógus, Siegrist Cecília asszisztens, kellékes, ügyelő, Szekeres Petra súgó, ügyelő és Dubai Péter művészeti titkár, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium színjátszó szakkörének vezetője tartják kezükben a tábor irányítását. Reggel van egy bemelegítő játék, egy drámapedagógiai foglalkozás, egy zenés blokk, amiben az éneklést ritmusjátékkal dúsítják, természetesen ott van még a tábor lényege, a színjátékos foglalkozás, délután pedig Siegrist Cecília vezetésével egy kreatív foglalkozás zárja be a napot, amelyben különböző alkotásokkal kapcsolódnak a témához. Merthogy minden évben egy magyar népmesét választanak ki témául, amit nagyon sokféleképpen dolgoznak fel a foglalkozások során. Idén a Csillagszemű juhász történetére esett a választás. Nem a hagyományos módon nyúlnak a témához, egy 25 tételes stílusgyűjteményből választhatnak, de sokszor még ehhez is újabb stílusötletekkel csatlakoznak a gyerekek, akiknek a fantáziája határtalan ami kibontakozhat az improvizációkban.

Pénteken várhatóan négy csapat fog egyenként három szituációt bemutatni.

