Mindennek előzménye, hogy az elmúlt héten a fiatalabb gyerekekkel tartotta meg Polgár Lilla színművész, drámapedagógus, Siegrist Cecília asszisztens, kellékes, ügyelő, Szekeres Petra súgó, ügyelő és Dubai Péter művészeti titkár, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium színjátszó szakkörének vezetője a tábor első turnusát, amelynek végén, pénteken délután egy rögtönzött előadásban mutatták meg a szülőknek, mivel is töltötték az időt egész héten a táborban. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, idén a Csillagszemű juhász történetére esett a választásuk alaptémaként, ugyanis minden esztendőben más magyar népmesét választanak ki, amelyből kiindulva, egy 25 tételes stílusgyűjteményből választva készítenek jeleneteket a gyerekek az általuk kiválasztott stílusjegyekkel megtűzdelve.

Pénteken délután Polgár Lilla és Dubai Péter köszöntötte a szülőket és rokonokat a színház próbatermében. Elmondták nekik is, hogy milyen tamatikát alkalmaztak a hét során, hogy drámapedagógiai foglalkozások, zenés blokkok (idén juhász témájú magyar népdalokat tanultak), ritmusjátékok, és a színjátékos foglalkozások töltötték ki a hetet, délutánonként kiegészítve Siegrist Cecília kreatív foglalkozásaival. Ez utóbbi eredményeiből egy rögtönzött kiállítást is berendeztek az előtérben.

Idén is megtartották azt a hagyományt, hogy a csoportok egy-egy táborverset írtak, amit a bemutatón közösen fel is olvastak csoportonként az előadás nyitányaként. A bemutató foglalkozásra az A juhásznak jól van dolga című dalt választották ki, amit két szólamban megtanultak és adtak elő meggyőzően, illetve egy tarantella táncdalt, amihez egy tapsritmust is illesztettek. Ezen a délutánon ötször, öt különféle módon teljesítette a 3 próbatételt a Csillagszmű juhász az öt csoport saját ötletekkel megrakott előadásában és ötször tüsszentett a tormás hús feltálalásánál a király. Volt teljes egészében hagyományos megközelítésű is, de akadt teleregényszerű, akció és horrorelemekkel tűzdelt, de akadt egy zenés megközelítésű is furulyával, énekkel, a magyar népmesék dallamvilágával, illetve egy szlenges megközelítést, diszkóritmusú felvezetéseel, amiben az "Adjon Isten egészségére!" jókívánságot kiváltotta az "Egs, tesó!" és nem a király lányát, hanem a cicababáját kérte fizetségül a juhász.

A második turnus végén is egy hasonló előadások várhatók.