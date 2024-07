„És erre sírni kezd, mint egy kisfiú, mint egy rémült gyerek. Az én rémült gyermekem, remegő vállal fojtja vissza a zokogást, a kezét a szemére szorítva.

És ahogy a gyermeki bátorsága, a hencegése és a dacossága eltűnik, a szeretet kitágul bennem, átölel mindannyiunkat. Térdre ereszkedem, ahogy átkarolom, és a fejét a vállamra húzom. Nem ellenkezik, hozzám bújik, szorosan átölel, és én egyszerre fájok a szeretettől és a megbánástól.

Az én fiam. Az én fiam.”

„Amit tenni fogok, amiről tudom, hogy helyes, az az, hogy egyszerűen csak itt ülök, és felajánlom a lányomnak azt a szeretetet és vigaszt, amire szüksége van. Jelenleg ez a legfontosabb, az egyetlen, amit nekem, mint az anyjának tennem kell.”

Cara és Rose évtizedek óta legjobb barátnők. Vagy legalább azok voltak. Mindketten elhidegülést éreznek a barátságukban, de nem teszik szóvá. A két család minden évben a munkaünnepi napot a tengerparton grillezéssel ünnepli.. Ez most is egy tökéletes kikapcsolódásnak ígérkezik.

Egy nem várt esemény miatt a gyerekeket magukra hagyják egy-két órára.

Mikor Cara értük megy a partra, észre veszi, hogy valami nincs rendben. Ittas állapotban találja őket. Másnap reggel hideg zuhanyként éri, mikor Rose, Bella anyja, azzal vádolja Cara fiát Finnt, hogy szexuálisan zaklatta Bellát. A föld nyílik meg alatta.

Egy lavina indul el a két család között. Kinek van igaza? Bella vádol, Finn tagad. „Két állítás, egy igazság… de ki az áldozat?” Hogyan birkózik meg a két család, a két anya ezzel a helyzettel.

Mindkét anya védelmezi a gyerekét, de közben az igazság bonyolultabb, mint hinnénk.

Elvégre részeg tinikről van szó.

Szívbe markoló regény, két anya, egy bántalmazó és egy bántalmazott gyerek anyja szemszögéből követhetjük végig az eseményeket. A történet magával ragadja az olvasót, néha az olvasó is elbizonytalanodik, hogy vajon melyik félnek van igaza. Cara, hogy hol rontotta el, illetve Rose, aki nem tudta megvédeni a lányát.

Az írónő egy olyan témát ragad meg, amely sajnos egyre gyakoribb,

szinte mindennap hallunk ilyen esetekről.

Vannak olyan bántalmazott lányok, nők, akik nem is tesznek feljelentést, mert azzal szembesülnek, hogy ők lesznek azok akiket megbélyegeznek, így a bántalmazó megússza. Az írónő, a környezetet is bevonja, hogy miként reagálnak az emberek egy ilyen esetben. Mennyire törékeny is tud lenni egy emberi lélek.