A Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának közösségi oldalán bukkantunk rá az úgynevezett OTL Camp 2024 elnevezésű zenei fesztivál ajánlójára, amelyet a hirdetmény szerint július 25-27. között rendeznek meg a Szalki-szigeten, azon belül is a kempingben.

A főszervező, az On The Low társaság tavaly hívta életre ezt a rendezvényt, amelyet első alkalommal Virágospusztán tartottak meg. Idén új helyszínt választottak, és a leírás szerint a hazai trap, valamint az újvonalas hip-hop legmeghatározóbb előadói lépnek fel a dunaújvárosi kempingben (a mainstream vonaltól egészen az underground produkciókig.). Lesz egy profin felszerelt nagyszínpad, ahol délután négy órától éjfélig lesznek az élő koncertek. A bulik három különböző afterparty helyszínen folytatódnak tovább. Az előző évinél még színesebb, kreatív workshopokat is ígérnek a szervezők: a déltől 16 óráig tartó szakmai bemutatókon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a kulisszák mögé zenészekkel, producerekkel, de a klipekhez, a vizuálokhoz és a grafikákhoz kapcsolódó programok is lesznek. Ahogy az előző fesztiváljukon, úgy most is terveznek focikupát, de más sportolási lehetőséget is választhatnak a résztvevők kikapcsolódásként.

Rengeteg fellépőt láthatunk a három nap zenei kínálatában, a nagyszínpadon koncertezik például Khaze, Ótvar Pestis, Pogány Induló, AKC Misi, Grasa, Figura, 2ROO is.