- Ezek hogy voltak elkészítve? Az egyszerű ember hogy képzelje el?

- A reggelit viszonylag könnyű, mert szállodában a legtöbben jártunk, tehát tudjuk, hogy milyen. Ebédnél ott volt a leveses melegentartó chafingünk, meg mellette a csésze, ki voltak rakva a hozzávalók a szendvicshez. Amit hűteni kellett, azt üvegfalú hűtőbe tettünk, mert elég meleg volt a fesztiválon, sőt a nyár talán egyik legmelegebb napjáról beszélünk. A fesztivál szervezőjével bejártuk a két helyet, ahová a vendéglátást be kellett vinni, a szaunaház alatti részt és a nagyszínpad mögötti részt, ahol egy konténerben volt berendezkedve a zenekari pihenő, ahová nekünk a büféasztalos vacsorát kellett 8 főre bekészíteni. Angolul beszélő személyzetre van szükségük, de csak készenlétben, hogyha bármi felmerül, akkor be tudjon avatkozni, de a helyszínen nincs rájuk szükség. A show előtt nincs étkezés, mégis lett. Napközben kiderült, hogy a koncert előtt kellene, ez, az, amaz és a koncert végén is még az és az.

- Hányan dolgoztak lent?

- Mi öten voltunk, és 30 fő volt a stáb, 8 fő a zenekar, akiket el kellett látnunk. Ez is egy kicsit máshogy indult. Egy nagy létszámot kellett volna ellátnunk, a reggeli 32, az ebéd az már 40, a vacsora pedig 42 plusz 8. Így lett volna, de ez végül is korlátozódott 32-re, meg zenekarnál 8-ra.

- Legendák keringenek egy-egy zenekar italigényéről. Nagy volt?

- Mi semmilyen itallal nem foglalkoztunk. De abban a terjedelmes anyagban, amit megküldtek, benne volt, hogy a színpad egyik sarkába, a dob elé, a másik sarkába milyen italokat kell elrejteni. Azt elárulhatom, hogy semmi extra nem volt. Mentes víz, alkoholmentes üdítők, valamennyi sör, 15 eurónál kedvezőbb árú borok, de semmi olyan, amit szoktunk hallani, hogy a ‚90-es években, meg a 2000-es évek elején milyen szélsőséges dolgokat kértek a zenekarok.

- Csak a Judas Priest csapatát látták el?

- Mi azokat a vendégeket szolgáltuk ki, akiken Judas Priest logó volt, nem jöhetett bárki. A VIP-ben ott voltak a többi zenekar fellépői is, de nekik egy másik étterem biztosította az ellátást. Mi első körben a Rockmaraton szervezőivel tárgyaltunk, majd a Live Nation nemzetközi menedzser céggel, majd a végén a zenekar menedzsmentjével. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre közelebb kerültünk a zenekarhoz, és egyre jobban szélesedtek a feladataink és egyre jobban tértünk el attól, amit előzetesen megbeszéltünk. Mindenkiben nagyon nagy rugalmasságot tapasztaltunk. Mondok erre egy példát. Pénteken összeismerkedtünk a Live Nation csapatával, megbeszéltük, ki kivel tartja a kapcsolatot. Akkor már mondták is, hogy a reggeli ne ott legyen, hanem hozzuk a színpad mellé. Csakhogy ott süt a nap, jelen pillanatban még mosdószag van. Kérdeztük, hogy biztos, hogy jó? Ők még futnak egy utolsó kört a menedzsmentnél, de szerintük a reggeli legyen itt. Aztán este kaptam egy üzenetet, hogy a reggeli maradhat ott, ahol az ebéd van. Még jutottunk el addig, hogy elkezdtek volna reggelizni, de már jöttek az érdekességek. Ugyan azt beszéltük, hogy a rideren a második és a harmadik oldal a tiétek, de nekünk az elsőhöz is kellene még ez az, meg a negyedikhez, ötödikhez is. Mit tudtok még beszerezni? Ment a matek, nekiálltunk pénteken este nyolckor nézelődni, hogy mit tudunk. Szerencsére ezek már nem alapanyagok voltak, hanem jellemzően eszközök.