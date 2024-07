A sor most is a Halászcsárdáig ért a délelőtt tízkor is már harminc fokos hőségben. Aztán pontban tízkor megjelent a főszervező, Varga Csajkás Zoltán alakja – természetesen Rockmaratonos trikóban - egy szirénázó megafonnal a kezében, jelezve, hogy közeledik a pillanat, amikor hosszú kihagyás után 30. alkalommal is elstartolhat a már már a megszűnés határán álló Rockmaraton fesztivál, amely szerencsére Főnixmadárként támadt fel több tízezer rocker örömére. Idén azonban nem a főszervező kezdte meg a visszaszámolást, elegánsan átengedte Rockfaternak, a fesztivál arcának, hogy aztán a tömeggel együtt számoljon vissza tíztől, majd megnyíljanak a kapuk.

Erre a pillanatra vártak a műfaj kedvelői a Covid 19 óta és most futólépésben közelíthettek a kemping belseje felé a karszalagok rögzítése és egy egy gyors csomagellenőrzés után. Ott aztán megkezdődött a verseny a legjobb, legárnyékosabb sátorhelyekért, aminek az idei időjárás előrejelzést figyelembe véve különösen nagy jelentősége lesz majd. Futva közelítették meg a sátorhelyeket a piros és fehér kalózsapkás, kalapos, baseballsapkás fiúk és a szívecske-, denevérszemüveges, ördögszarvas és színes unicornisszarvakkal díszített színes hajú lányok. Bár az időjárás cseppet sem indokolja, a fesztiválon a dresszkód idén is a fekete. A különböző zenekaros pólók mellett feltűntek korábbi Rockmaratonos pólók is és természetesen támogatói pólók is, mutatva, hogy a rockertársadalom akkor sem pártolt el a fesztiváltól, amikor az bajban volt.