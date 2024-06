Akkor tudta, hogyan működnek együtt a színpadon.

– Igen, és ez egy fantasztikusan jól működő jelenet a Bartók Színház előadásában. Megmaradt bennem, mennyire passzolnak egymáshoz, mennyire működnek és érzik egymást. Rögtön, miután a Medveles darabot elolvastam, tudtam, ezzel a párossal szeretném megcsinálni.

Zsámbék, avagy a Zsámbéki Nyári Színház a hazai kulturális színtér fontos helyszíne. Önnek milyen kötődése van hozzá?

– Zsámbék Lackfi Jánoshoz kapcsolódik abból a szempontból, hogy ott lakik és aktívan jelen van a zsámbéki nyár kulturális életében, a Zsámbéki Nyári Színház életében, illetve én is belecsöppentem Zsámbék életébe – találkoztunk nyaranta. Az idei nyárra a zsámbéki helyszín tervezett egy Lackfi János-darabot, azonban amikor a Medveles kiderült, javasoltam, hogy koprodukcióban készítsük el, a másikat pedig halasszuk el. Porkoláb Gyöngyi mint produkciós vezető és menedzser is üdvözölte az ötletet. Szeretem a koprodukciós munkákat, színházvezetőként is, mert mindenkinek előnyös. Olyan értékek, amik megszületnek egy nyáron, egy kőszínházi háttér esetén tudnak folytatódni. Számos olyan produkcióban vettem már részt, hogy amikor bemutattunk és eljátszottuk a premiert, rájöttünk, hogy az nemcsak a premier volt, hanem a temetés is. Itt hiányoznak a kulturális menedzserek – elképesztő érték vész el viszonylag kis előadásszám után, ha nincs menedzsment. Abban az esetben, amikor egy ilyen érték mögött egy kőszínházi struktúra van vagy egy koprodukció, akkor egy-egy előadás tud folytatódni. Mi a Bartók Színházban így igyekszünk dolgozni. Nekünk is jó megmutatkozási lehetőség, valamint az évadunk elején egy kis felújítással a nyárra létrejövő produkciót repertoárban tudjuk játszani: ezáltal a mi évadunkat sem terheli egy komplett próbaidőszak az évad elején, illetve közösségi szempontból is előnyös, valamint megoszlanak az erőforrások. Vannak ilyen együttműködéseink Gyulával és Kőszeggel is.