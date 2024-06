A Földvári Nyári Esték előadássorozat kínálatából egy különleges produkciót emelt ki Fafkáné Simon Edit művelődésszervező a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár hivatalos internetes felületén. Már címe is dallamos: Taven baxtale! Ez magyarul annyit jelent: legyetek szerencsések!

Az előadás június 29-én, szombat 21 órakor lesz, esőnap június 30., vasárnap, szintén 21 óra.

„A Fitos Dezső Társulat ezennel egy, a szakma és a laikusok számára is lenyűgöző előadással rukkolt elő, melyben egyszerre találkozunk folklórral, cigány motívumokkal, artistamutatványokkal, bábtechnikával és ötszáz éves mesterségekkel.”

Forrás: Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Facebook oldala

Az előadásról bővebben az alábbit lehet tudni:

Az előadás legfőbb célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben és legsokrétűbben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ahogy maguk a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre.

Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos cigány táncait zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat- és kelet-európai cigány kultúrára.

Bemutatják többek között a kovács-, és drótos mesterség, bepillantást nyerhetünk a teknős cigányok és a sár munkával foglalkozó cigányok mindennapjaiba, valamint a mutatványosok és a zenészek életébe is. Az előadás dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása.

Az előadást átszövi a mesterségek kavalkádja, melyből mindig kiemelődik egy. Az etűdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élénk, komikus jelenetek, miközben nem csak a mesterségekről, hanem a cigány nép eredetéről és történetéről is képet kapunk.