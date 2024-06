Az UNITER-díjas László Csaba kis túlzással lassan hazajár Dunaújvárosba. Már az első Mikro fesztiválon belevéste magát a nézők emlékezetébe, aki ott volt a nagyteremben a hasonlóan hosszú előadáson, annak gyanítom a mai napig ott cseng a mondat a Lázadni veletek akartam című előadásból: Nincs pénz fagyira. Sokan láthatták őt a Bartók nagyszínpadán Barta Lajos: Szerelem című vígjátékában már a dunaújvárosi színház saját bemutatójában is debütált Komoróczy szerepében, Kerekes Éva oldalán.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Most a marosvásárhelyi társulat egy ikonikus alakját, Tompa Miklóst, Tompa László erdélyi költő fiát formálta meg egy sajátságos előadásban. Tompa Miklós a kilencvenes évek elején mesélt Bérczes László rendezőnek, amiből megszületett a Székely körvasút című életinterjú-kötet. Ezt dolgozta át Barabás Olga – aki egyben az előadás rendezője is – létrehozva az előadás szövegkönyvét. A beszélgetőkönyv, illetve a belőle inspirálódó előadás is kortörténeti dokumentum, hiszen az 1945-1946. évi színházalapítás történetét, valamint a marosvásárhelyi és székelyföldi színházkultúra nagyrealista vonulatát is meghatározó alkotó életútjának fontos állomásait dolgozza fel dramatikus, interjúszínházi formában.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A színpadi szituáció is ugyanaz, mint amilyen Bérczessel lehetett, Tompa Miklós mesél, mesél és mesél, a riporter, Laci pedig hallgatja, csak időnként cserél kazettát a diktafonban, ha pedig megszólalna, hamar belé fojtja a szót a színházi emlékeiben szinte elvesző társulatalapító. Bár kicsit nehezen indul be a nyelve, de aztán sorra tolulnak elő az emlékek, amik legalább annyira személyesek, mint amennyire fontosak a legfőbb cél szempontjából: Székelyföldön állandó színházi kultúrát teremteni. A kezdetektől egészen addig, amíg ezt végül – némi fondorlattal – sikerül állami színház formájába önteni. Onnantól, amikor a loboncos, nagyhajú, 32 éves, a színház világától megrészegült fiatalemberből rendező lesz, egészen addig, amíg mindezt otthona repedezett vakolata mellett meséli szemüvegesen, több réteg zokniban, házicipőben, zakóra húzott magasnyakú pulóverben. A történetmesélés színes, élményszerű, sem a dramaturg, sem a színész nem hagy időt, alkalmat az unalomra a kétórányi darab alatt. A darab alatt kiderül az alapító legendájának néhány titka is, például az a talán legfontosabb vezérelve, hogy majd csak lesz valahogy. Szinte már kalandorszámba megy néhány húzása, amikor – bár a kassza kong az ürességtől – milliós összeget ígér egy tárgyaláson, hogy aztán amikor a szerencse a jószándék mellé szegődik, felvigye a társulat ázsióját egy magasabb szintre. Ahogy a színészek gázsiját is ehhez hasonlóan, hazardírozva teremti elő. Semmi más nem érdekli, csak a színház, a társulat, minden csak ez után jön a sorban. Szinte a szemünk előtt öregszik és fárad a főszereplő figurája, míg pirkadatra el nem fárad annyira, hogy elköszönés nélkül, csak magára húzza a csíkos takarót.