Már az első évben a LIAson című zenés önálló estjével érkezett, és ebben az esztendőben újra énekével hódította meg közönségét a Füst című estjével. Hogy miért éppen ezt a címet viseli egy zenés önálló est? A bevezetőből hamar kiderült: Van valami időtlen, nosztalgikus, különös, mégiscsak otthonos a füstös hangulatban. Tele van titkokkal, tele van szenvedéllyel, vággyal, reménnyel. El lehet bújni, de akár fürdőzni is lehet ebben a sejtelmes világban. A puha vörös fotel, a vágyfokozó vörös fények, az andalító zene, a kacéran folyó pezsgő világa. Az éjszaka még fülledtebb lesz, a szemek fényesebben csillognak, mindenki vonzóbbnak, különlegesebbnek érzi magát. Felszabadulhatunk, akár őszintébbek is lehetünk, mert a füstbe burkolózva soha nem leszünk igazán megfoghatóak. Jobban vágyunk az érzékiségre, hogy valaki belebúgjon a fülünkbe, jólesik odasimulni valakihez, és persze jótékony is ez a fátyol, ez a homály, könnyebb szerelmeket felejteni, bánatunkat siratni, mert a kicsorduló könnycseppre rá lehet fogni, hogy

Ó, ez csak a füst!

Megbocsájtható lesz ebben a rejtett világban minden gyengeség.

Fotó: Laczkó Izabella

Hány arca lehet a füstnek? Szállhat egy cigaretta izzó nyomán, születhet akár az égő avarkupac pattogása mellett egy nedves őszi délutánon. Kerülhet az égre kormos kémények tömegének baljóslatú hatásaként ugyanúgy, ahogyan egy szál füstölő szelíd lelket melengető gyermekeként. Beborít, betakar, az érzékeinkre hat, majd eloszlik. Látszólag nyomtalanul, de mégis ott marad a pórusainkban, szinte csiklandozza a bőrt, és hosszú ideig érezzük még magunkon. Egyszerre hozhat mámort, elsöprő érzelmeket, érzékiséget és meghitten békés intimitást. Ahogyan a zene is…

A szépen felépített összekötőszövegek között olyan jól ismert dalok hangzottak el, mint Gershwin: Kell a ritmus, jó a ritmus, Cserháti Zsuzsa: Amikor átölellek, Budapest Bár (eredetileg Vadas Zsuzsa): Engem a rumba döntöget romba, Fényes Kató: Ez történt Lellén, az

Egy szerelem három éjszakája

című zenés játékból az Isten veled, Budapest, te édes, Psota Irén: Tibi – tangó, Edit Piaf: Himnusz a szerelemhez, Cserháti Zsuzsa: Holdfolyó, Felföldi Anikó: Önzetlenség, Ella Fitzgerald: Summertime, Postássy Juli: Puszinyuszi, Zsolnay Hédi: A két szemét még most is látom, Medgyaszay Vilma: A kalapom egy egész egyszerű kalap, Liza Minnelli: Mein Herr, vagy Hernádi Judit: Szörnyen lusta lány vagyok és a ráadásban Katona Klári: Vigyél el.