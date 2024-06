Legutóbb 2006-ban, a Cimbora Klub vendégeként járt a Gyermekkönyvtárban, amire a mai napig emlékszik. A gyerekeket hamar letesztelte, hogy ismerik-e a mesét, tudják-e, hogy Babóca egy katicabogár, és hogy Bogyó egy csiga. Mivel a kórusban érkező válaszokból kiderült, hogy nagyon is jól ismerik a gyerekek, ezért nem is egy mesével kezdett, hanem egy fejtörő sorozattal, amelyben egyenként kellett felismerni a szereplőket pusztán a sziluettjük alapján, de még egy turpisságot is belecsempészett, ugyanis az előbukkanó rajzokon egy-egy apró részlet nem stimmelt, azt pedig a gyerekeknek kellett kitalálniuk, hogy mi is az. Természetesen nem okozott gondot ez sem a rajongóknak, betéve tudták az össze szereplőjét a meséknek. Nem csak azt tudták pontosan, hogy ki Bogyó és Babóca, de azt is, hogy ki Gömbi, Pihe, Baltazár, Ugri,Vendel, Szellő, Ugri, Kata, Nelli, Döme, Lili, Csillaglány, Holdbogár, Hangyakirálynő, Dorottya, Huba, Barlangi pók, százlábú, Szivárványhal, Sün Soma, Bagolymama és pontosan hogy néznek ki.

Ahogyan ígérte, néhány Bogyó és Babóca történetet mesélt a saját szavaival, és közben projektorral kivetítette a rajzait a vetítővászonra. Az első mesét egészen biztosan senki sem ismerhette a teremből, hiszen csak néhány napja fejezte azt be. A Sün Soma beteg tehát egyfajta ősbemutató volt Dunaújvárosban. A következő mese a palacsintáról szólt, így aztán végigvették, hogy milyen palacsintákat is ismernek. A folytatásban egy "veszekedős mese" következett a Tündérkártyáról, amiben egy csúnya csínytevést tesznek a végére jóvá. Az utolsó történet pedig - a Bogyó a bűvész - arról szólt, hogy Bogyó vajon tud-e varázsolni? A foglalkozást úgy fejezte be, ahogyan kezdte, ismét fejtörőket kellett megoldaniuk a kicsiknek, majd zárásként kifestőket osztott szét a gyerekeknek, hogy senki se menjen haza üres kézzel. A program után - mint ahogy mindig - szívesen dedikált azoknak a gyerekeknek, akik hoztak otthonról saját könyvet,l de azok sem maradtak hoppon, akik könyv nélkül érkeztek, ugyanis ezen a napon a könyvtárban 10 százalékos kedvezménnyel árusította a Bartos Erik akönyveket a Líra Könyvesbolt.