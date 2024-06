A programok délután kettőkor kezdődtek, és egészen hat óráig tartottak a Városháza téri intézmény több helyszínén. Kiváló alkalom volt, hogy a gyakorlatban is felavassák a múzeum frissen felújított udvarát. Itt rendezték be ugyanis azt a szimulált helyzetet, ahol a gyerekek átélhették, milyen is lehet egy bronz- és római kori sír feltárása, ugyanis rekonstruáltak egy ilyen helyszínt.

A múzeum I. emeletén, az állandó kiállítás környezetében játékos kincskeresést tartottak a gyerekeknek, illetve egy kakukktojás kereső játékkal is várták őket.

A II. emeleti előadóteremben állatcsontokat kellett felismerniük az érdeklődőknek az „Állatok régen és most” elnevezésű helyszínen. Ugyancsak ezen az emeleten várta a kicsiket a Lelettapogató is, ahol testközelből is megtapasztalhatták, mivel dolgoznak a régészek. Ugyancsak itt volt lehetőségük ismerkedni az emberi csontvázzal.

Az ingyenes rendezvényen természetesen megtalálhatók voltak a szokásos kézműves foglalkozások is.