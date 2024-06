„A világirodalom egyik legszebb és máig legnépszerűbb szerelmes regénye a Büszkeség és balítélet. A siker titka Jane Austen néha bonyolultan talányos, néha elrajzoltan nevetséges szereplőiben rejlik – akik, persze, mindvégig imádnivalóan emberiek. A Centrál Színház előadásában színre lép a bájos és eszes Lizzie, a zord és titokzatos Mr Darcy, az álmatag Jane, a kenetteljes Mr Collins, az egymást gyötrő Bennet házaspár, a csacska Kitty és a még csacskább Lydia, és valamennyi rokonuk, barátuk, ismerősük – életre keltőjük pedig mindössze két virtuóz színész, Balsai Móni és Schmied Zoltán.” – így ajánlja előadását a Centrál Színház.

Fotó: Laczkó Izabella

Nem szivárgott ki, hogy az alkotók közül kié volt az alapötlet, a rendező, Ujj Mészáros Károly, vagy a két aktor egyike hozta az écát, mi lenne, ha ennek a rajongásig szeretett darabnak minden szerepét ketten játszanák el, függetlenül azoknak korától és nemétől, az viszont bizonyos, hogy remek ötlet, hatalmas lehetőséget kínál a két kiválasztott színésznek, hogy mindent megmutasson egyetlen produkcióban, amit csak a szakmájáról tudhat. A felállás is „áldott”, hiszen alaposan összeszökött már ez a trió, Ujj Mészáros Károly mintha kabalájának tekintené ezt a színészpárost, sikerfilmjeiben, A Liza, a rókatündérben és az X – A rendszerből törölve címűben is jelen vannak, de még az Alvilág című televíziós sorozatból sem maradhattak ki. Erős leegyszerűsítése lenne a dolognak, hogy feleségét igyekszik minél többször helyzetbe hozni, mert egyrészt Balsai Móni messze nem szorul rá, másrészt akkor miért tűnik fel mellette Schmied Zoltán is? Sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy egyszerűen jól hatnak egymásra, szeretnek együtt dolgozni. Mindent összevetve kivételes ziccer egy ilyen alkotógárdával egy ilyen kultuszfilm, regény, darab témájának nekifutni. Ugyanis a történetnek nagyon erős rajongótábora van, de a színészekért is sokan odavannak, garantálható a magas nézőszám sokáig. Ismeretségi körömben akad, aki a történet feldolgozásának szinte minden változatát látta, olvasta, erre a darabra is másodszor ült be a nézőtérre, de tudok olyanról, aki csak ezt már nyolcszor látta. Nem csoda hát, ha erőteljes élményre számítottam. Tisztában vagyok vele, hogy sokak haragját zúdítom magamra, de muszáj kijelentenem, ezt azért nem kaptam meg.