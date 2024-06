Fotó: Antal Lajos

A eseményeket követők fele felett időnként egy-egy leszálló Tripalehetes, Dreamliner és öreg, teherszállító Airbus haladt el. E sorok írója egy kereken ötven éves Jak-40-es gépen ülve segítette a látogatókat, melyek oda-vissza nagy-nagy élményt jelentettek. A „munka” mellett jutott idő kedves beszélgetésekre is, melyek közül az egyik igen megtisztelő volt számomra: Háy György egykori Malév kapitány dedikálta számomra 1990-ben megjelent Repülők, műszerek, emberek című könyvét. Darida Tamás oktató-kapitány és reptéri túravezető történeteit napokig hallgatná az ember, melyek közül egyet itt is megosztok. Anno a Malév négyhajtóműves légcsavaros gázturbinás Il-18-es gépei sok-sok teherárut szállítottak a világ különböző országaiba. Az arab államokba rendszeresen vittek csirkéket is. Egy alkalommal Rijádba szállítottak csirkéket, de amikor a szaudi vevő meglátta, hogy vörös a tolluk a szárnyasoknak nem vette, ezért Irakba repültek velük és az ottani piacon adták el őket… Nagy öröm volt látni, hogy minden korosztály képiviselői jelen voltak a Múzeumok Éjszakájának ferihegyi programjain.