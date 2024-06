Játsszunk el egy kicsit a gondolattal, mi lett volna, ha Colin Powell, Amerika akkori külügyminisztere leült volna beszélgetni Oszáma bin Ládennel még az előtt, hogy az ikertornyok leomlottak volna és sikerült volna meggyőznie, hogy értelmetlen, embertelen dologra készül társaival. Nem lett volna 9/11 és közel 3000 áldozat, a World Trade Center pedig ma is New York jelképe lehetne. Ennél sokkal nagyobb volt a tét Cyril Gely drámájában 1944. augusztus 25-én Párizsban egy szállodai szobában, ugyanis Dietrich von Choltitz, a náci Németország tábornoka éppen elpusztítani készül a fény városát azzal, hogy felrobbantja a hidakat és jól megtervezett árvizet zúdít rá. A várható civil áldozatok száma 2 millió felett van. A tábornok viszont eltökélt, családjában több generáció volt katona, a parancs teljesítése számára soha nem kérdés, most sem. Egészen addig, amíg egy rejtekajtón keresztül érkezve meg nem lepi őt Raoul Nordling svéd diplomata, hogy megpróbálja meggyőzni, álljon el embertelen szándékától. A két ember beszélgetésének eredményén múlik, hogy Párizs megmarad-e olyannak, amilyennek szeretjük, vagy romjaiból újjá kell építeniük a gyászoló millióknak. Komoly a tét.

Fotó: Gordon Eszter

Nem ez az első színpadi mű, ami ehhez hasonló kérdést vet fel. Jean Claude Brisville: A feketeleves (eredeti címén A vacsora) című darabja a Játékszínben 1993-ban hasonló szituáción alapult, és érdekes módon ott is a francia történelem iránya volt a tét. Az a darab a két sikeres politikai hullámlovas, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord és Joseph Fouché paktumának kialakulásához vezető utat mutatta meg, ahogyan egy vacsora mellett beszélgetve döntik el a folytatást. Bár két színésznagyság, Haumann Péter és Gábor Miklós feszült egymásnak a lazac és a spárga mellett, mégsem sikerült azt a feszültséget megteremteniük, amit a Rózsavölgyi Szalon előadásában, Sztarenki Pál rendezésében ebben a darabban sikerült. Bár Sztarenki a főszerep mellett azt a veszélyes szerepet is magára vállalta, hogy rendezőként a néző szemével is látja a produkciót, nem kell magyarázkodnia egyetlen momentum miatt sem. Igaz, ha figyelembe vesszük, hogy partnere Alföldi Róbert volt a másik főszerepben, élhetünk a gyanúperrel, hogy egy-két ötlete neki is akadt, ami bekerült az előadásba.