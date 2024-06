Fotó: DH

A Violin egyik húzóágazata már nagyon régen a Kálmán Károly vezette hip-hop formáció, a No Control Dance Group. Ezen az este is igyekeztek megmutatni, mit jelent igazán szabadnak lenni a táncban. Első koreográfiájuk címe Urban Vibes volt. Riczkó Viktória és Szárszó Enikő páros táncát Bostyai Emília tanította be. Theisz Zoé kapott egyedül szólótánc lehetőséget a gálán, számának címe a Magány volt. Tóth Karolina ugyan az iskolában moderntánc szakos, de a Sándor Frigyes zeneiskolába is jár ének szakon. A „John Legend All of me” című számot énekelte úgy, hogy arra sokáig emlékezni fogunk. A Nagy Noémi vezette moderntáncos csoportból társai adtak táncos hátteret a produkciónak. Az óvodás előkészítő csoportnak ez még csak a harmadik fellépése volt, így már az is nagy szó, hogy moderntánc koreográfiájukat segítség nélkül előadták. Kovács-F. Idikó moderntáncosai ruhájuk muszlin anyagából kiinduló pörgős, egyiptomi és indiai stílusú táncot adtak elő. Bostyai Emília növendékeinek a klasszikus balett alapjait is el kell sajátítaniuk, ebből adtak ízelítőt a műsorelemben. Tóth-Varga Bettina és Theisz Zoé kettőse is sok sikert aratott már az iskola számára. Az ő táncduójuk címe: Az idő fogságában volt. Magyar Réka Szofi énekszámával nagy sikert aratott. Nem véletlen. Ő egy nehéz darabot, Adele: Someone like you című számát választotta erre az estre. A No Control többször is visszatért az este folyamán, ezen a ponton a Modern Revolution című koreográfiát adták elő lendületesen.

Fotó: DH

Kezdők és régebbi tanítványok nagylétszámú közös produkciója volt a „Lipstick”, azaz „Rúzs” című zumbás koreográfia. Bostyai Emília bájos tanítványai, Karmacsi Lelle, Balog Enikő, Herkli Kitti most első alkalommal táncoltak együtt a Kis Hableány című Disney mese dallamára. A soron következő csoport egy egy autentikus modern jazz koreográfiával állt elő. Közülük négyen: Kattári Dóra, Simon Emília, Teisz Zoé és Tóth-Varga Bettina részt vettek a Rómában megrendezett Tánc Világbajnokságon, ahol kortárs csoportban a második helyen végeztek. A „River” című koreográfiához az egyik növendék hozta a kísérőzenét. A darab még annyira friss, hogy először adták elő teljes hosszában. Mivel a néptánc csoportban lényegesen több a fiú, így nem csoda, hogy előkerültek a rábaközi verbunk típusú táncok, de ezek mellett egy lassú és egy friss csárdás, valamint egy rövid polgári tánc is bekerült a műsorba. Ray Charles: Hit the road Jack című számát Magyar Réka Szofi, Kovács Amina és Szász Dávid adta elő.