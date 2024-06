Az idei év egyik legnagyobb eredménye, hogy jóval szélesebb körű lett a múzeumok kínálata, a korábbi évekhez képest több vidéki helyszín kapcsolódott be a rendezvénysorozatba, és a vidéki helyszínek sokkal látogatottabbak voltak, mint korábban - emelte ki Vincze Máté, felidézve, hogy amikor huszonkét évvel ezelőtt elindult a Múzeumok éjszakája, még egy Budapest-fókuszú program volt.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: továbbra is tény, hogy nincs még egy olyan kulturális fesztivál Magyarországon, amely egyetlen éjszaka alatt ennyi embert mozgat meg, ide értve a Sziget fesztivált is - írta az MTI.