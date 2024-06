Csadi Zoltán, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza művészeti igazgatója megnyitóbeszédében a következőképpen fogalmazott: "Ez a kiállítás egy különleges világba kalauzol minket. Színészeink mindig gyakran mutatkoztak és mutatkoznak kedvenc állataikkal. Fotókiállításunkat azok a szeretett élőlények ihlették, amelyek sokszor egy életen át szegődnek művész barátjuk társául. Amikore egy színházi ember alkot, akkor a legtitkosabb, az ösztönvilág határán mozgó, belső utakat jár be, hogy az ott meglelt különös kincseket, érzelmi állapotokat a felszínre hozva alkotásával elkápráztassa a közönségét. A kiállításon látható fotókon olyan hű ösztönlényeket látunk művésztársaik mellett, akik képtelenek színlelni az érzéseket, az érzelmeket. Ha szeretnek és ragaszkodnak, akkor azt őszintén és tisztán teszik. Pontosan úgy, ahogy az ösztöneik vezérlik őket. Most, ezen a kiállításon a huszadik századi magyar színház- és kultúrtörténet emblematikus alakjait láthatjuk, ahogy összefogtak egy vidám tablón, hogy bemutassák legkedvesebb hű társaikat. Ezzel a különleges kiállítással egyben az idei Mikro fesztivál programját is megnyitjuk, amely immár a harmadik a rendezvény megalapítása óta. ... Idei válogatásunkban figyelmünk elsősorban olyan előadásokra irányult, amelyekben a közelmúlt fontos, közösségformáló erővel bíró színháztörténeti és társadalmi, politikai eseményei is reflektálódtak. Emellett pedig igényes, szórakoztató produkcióknak is helyet találtunk a kínálatban..."

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Nem mindennapos élményt nyújt a kiállítás, hiszen nem csak Dunaújvárosban, de bárhol is ritkán látható például Fedák Sári kedvenc tacskójával, Somogyi Nusi és Kiss Manyi két gidával, Karádi Katalin a macskájával és kutyáival, Medgyaszai Vilma és kutyája, tetten érhető Gobbi Hilda és a lovak kapcsolata de a felvételeken feltűnnek olyan hírességek is, mint Latabár Kálmán, Jávor Pál, Dajka Margit, Titkos Ilona, Törzs Jenő, Földessy Margit, vagy Tolnay Klári. Ki látta már Bulla Elmát kétéves kora környékén, ki tudja megmondani, milyen volt Makay Margit, Szörényi Éva, Mezey Mária, Váradi Hédi macskája, Bajor Gizi kutyája, mi volt Kosáry Emma kedvenc állata, Alpár Gitta macskás, vagy kutyás volt-e, vagy hogy hogy nézett ki Törzs Imre gyermekként? Ha megnézik a Bartók Aulagalériájában a kiállítást, mindezekre a kérdésekre megkapják a választ.