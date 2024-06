Tárlatvezetést tartanak június 6-án csütörtökön délután fél 6-kor a Rudnyánszky-Mondbach kastély­együttesben és annak kiállításaiban a Pentele Baráti Kör Egyesület szervezésében. A tárlatvezetés a Dunapentele, a kastélyegyüttes, Barkóczi Rosti Pál és Pentelei Molnár János kiállítást egyszerre érinti az év elején meghirdetett BRP150 PMJ100 Emlékév keretében. A szervezők a helyszínen meglepetéssel is készülnek. A Pentelei Molnár János alkotásaiból összeállított időszaki kiállításon 28 remekművet, 7 térségi festmény mellett Boda József 21 festményét tudják bemutatni. Ezen az alkalmon Boda József, a Pentelei Molnár János festmények magángyűjtője, aki 60 festménnyel is már a valaha legnagyobb honi gyűjteménnyel rendelkezett, is jelen lesz.