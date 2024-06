A főváros tizedik kerületi laktanyájában működő múzeum eddig főképp a tűzoltók múltját, annak relikviáit tárta a nagyközönség elé, most azonban nagyon is visszatért a jelenbe, mondhatni, kortárs alkotók seregszemléjével készül a hétvégére.

Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, műveleti főigazgató-helyettes a tárlat megnyitóján azt mondta, hogy önmagában különleges hivatás a tűzoltóké, akik számtalan, a hétköznapitól teljesen eltérő helyzetben találják magukat nap mint nap. A tábornok elmondta, hogy a Római Tűzoltó-parancsnokság „Vigiliinarte 2024 – Európai Tűzoltók Művészeti Kiállítása” elnevezésű pályázatához csatlakozott a katasztrófavédelem, ez alapján született az ötlet, hogy a beérkező, nívós pályaműveket hazai környezetben is megmutassák.

A beérkezett pályaművek láttán még gazdagabb és árnyaltabb képet alkothatnak a látogatók a katasztrófavédelemben dolgozók hétköznapjairól, és eddig rejtett tálentumairól.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az elbírálásban oroszlánrészt vállaló dr. Borsos Mihály fotóművésznek, a fővárosi Art Salon Társalgó Galéria vezetőjének is meglepetést tudott okozni a rengeteg pályamű, amelyeket, ahogy a megnyitón elmondta, kíméletlen szakmai szempontok alapján bírált el, a legcsekélyebb elfogultság nélkül. A fotóművész arról is beszélt, hogy a tűzoltók által megélt szélsőséges szituációk érzelmi lenyomatot is hagynak bennük, amelyek egyik lehetséges feldolgozása maga az alkotás.

Ahogy a megnyitón elhangzott, mindezek alapján a tárlat egy szép hagyomány nyitánya is egyúttal, hiszen számos alkotás várja még, hogy megmutassa, mire is képesek a tűzoltók.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában 2024. szeptember elsejéig hét alkotó huszonegy munkája tekinthető meg, közöttük dr. Gábor Ágnesnek, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ főorvosának három felvétele.