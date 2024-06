Segíts nekünk egy picit eligazodni: Nemzetközi Gyermekmodell Magazin (International Kid Model Magazine), mit kell tudni a lapról és mennyire nagy dolog ide bekerülni, egyáltalán hogyan sikerült?

– A magazin a világ minden tájáról érkező fotósoknak szól. Az International Kid Model Magazine (Nemzetközi gyermek modell magazin) egy online és nyomtatott magazin modellek, fotósok, tervezők, fodrászok és sminkesek számára jött létre, hogy bemutassák alkotásaikat, referenciát adjanak munkásságukról. A közösségi oldalukon minden hónapban lehet pályázni a magazin által megadott témában és korosztályban. Nagyon sok csodálatos fotót láttam a pályázatok között, az oldal dúskált a szebbnél-szebb modellektől és alkotásoktól. Úgy éreztem, az én alkotásomnak is ott a helye, így megpályáztam én is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2024-ben az én fotómra is felfigyeltek, hiszen a világ legjobb gyermekfotóit itt mutatják be. A megjelent 191. számban, ami még áprilisban jelent meg, többek között az USA, Kanada, Nagy-Britannia, Magyarország, Németország, Olaszország, Ausztria, Dél-Afrika, Argentína és Franciaország fotósainak munkáit is bemutatták.

Az International Kid Model Magazine-ban megjelent Fine art stílusú fotón, a 11 éves Molnár Zoé látható

Fotó: Ferenczi Évi

Milyen fotód érdemelte ki, mit kell tudni a keletkezéséről, mitől olyan különleges?

– Az International Kid Model Magazine-ban megjelent fotón a 11 éves Molnár Zoé látható. Zoé egy kedves ügyfelem lánya, akit már hosszú évek óta ismerek és fotózok. Már az első alkalommal megfogott Zoé bája. Nagyon „szereti a kamera” – szokták mondani – emellett Zoé nagyon együttműködő és mindig figyel az instrukciókra. Igazi kis modell!

Anyukája minden neves alkalomkor elhozza hozzám a lányát egy fotózásra, így mindig sikerül szuper képeket készíteni róla, aki egyre csak cseperedik, és a fotóin keresztül láthatjuk azt is, ahogy felnő. Ez már magában varázslatos dolog. Zoé fotója egy Fine art stílusú fotó, aminek a szépsége a festményszerű ábrázolás. Általában ezeken a fotókon a modellek nem mosolyognak, a szemek, és a kéztartás beszél. Ehhez társul egy régi korabeli ruha, vagy egy váza, vintage kiegészítő, ami tükrözi az adott korszakot. Természetesen sokfajta Fine art stílus létezik, ezt minden fotós maga alakítja ki, vannak, amelyek egy történetet mesélnek el, a nézők pedig eldöntik, hogy melyik stílus tetszik nekik jobban. Így szép a világ és ez a szakma is.