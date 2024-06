Mindent tudni akart róla

Kordásné Szász Melindával az előadás kapcsán beszélgettünk.

Mi inspirálta Önt, hogy Erzsébet királynéról tartson előadásokat?

Gyermekkorom óta foglalkozom Erzsébet királynéval. 1997-ben Diana hercegnő halálakor párhuzamokat vontak a két híres személyiség között. Az érdeklődésem Sisi felé irányult.

Elolvastam Krúdy Gyula: Erzsébet királyné c. könyvét, és itt el is vesztem. Mindent tudni akartam róla. Kezdetben az újságcikkeket, könyveket gyűjtöttem. Aztán jöttek a korabeli dokumentumok is.

Forrás: Kordásné Szász Melinda facebook oldala

Hogyan készül fel egy ilyen előadásra? Milyen kutatómunkát végez?

A megrendelőtől függ, hogy melyik előadástípust szeretné. Az Erzsébet királyné és családja élete c. előadásom adott, azonban természetesen mindig kiegészül helyi vonatkozásokkal. A legújabb könyveket, forrásokat mindig elolvasom, szem előtt tartom. Külföldi oldalakon olvasok, bővítem ismereteimet. Több ajánlót készítek a Facebook oldalamra, egyre többször kérnek fel ilyen jellegű munkára is. Nemrégiben egy mozi kért fel, hogy az igazi királynéról 10 posztot készítsek el. Komfortzónámon kívül esett kicsit a feladat, de jól sikerült.

Két videót készítettem el a Kollégium Hungaricum részére Bécsbe, egyiket gyermekek, másikat (Sisi karácsonyai) felnőttek részére. Tavaly nyáron a francia köztévé forgatott velem, mint hazai gyűjtővel. Az ilyen felkérésekre sokat készülök, az elkészült anyagra büszke vagyok.

Utazásaim során felkeresem azokat a kastélyokat, szobrokat, emlékhelyeket, ahol ő és családja járt. Minden évben egyszer a férjemmel egy ilyen közös nagy utazásra indulunk. Idén Franciaország a cél. Az ilyen utak hozadéka átemelődik a hétköznapi életünkbe is, szárnyalunk, a hatás hosszan kitart!

Milyen forrásokat használ Erzsébet királyné életének tanulmányozásához?

Az alap számomra Brigitte Hamann: Erzsébet királyné c. könyve, az évek során nagy tudásra tettem szert, amelyet kamatoztatok folyamatosan, de a tanulás, a tudás gyarapítása természetesen sosem áll meg. A jó pap holtig tanul. Tanári munkám során is ezt a nézetet tartom, vallom magaménak.