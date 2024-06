A koncert időzítése nem volt túl szerencsés több szempontból sem. Egyrészt a dunai árvizek után a szúnyogállomány komoly kihívás elé állít mindenkit, aki a folyó közelében este a szabadba merészkedik, másrészt a labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzései amúgy is a képernyők elé szögeznek sokakat, harmadrészt az úszó-Európa-bajnokság is sokak számára fontos. Így már az is szép eredmény lett volna, ha néhányan lézengenek Kulcs ezen kies partszakaszán, de szerencsére nem erről volt szó, a törzsközönség szépszámmal képviseltette magát ezúttal is, mi több, új arcok is feltűntek a közönség soraiban. Minden adott volt egy kellemes estéhez (feltéve, ha kellő mennyiségű szúnyogrisztót használtunk).

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A nemzetközi porondon is elismert zongorista-komponista Oláh Kálmánt remélhetőleg nem kell bemutatni, ha esetleg mégis, akkor korábbi fellépésének előhangjában ezt bőven megtettük. Akik nem ismerik, de alaposabban nem kívánnak utánanézni, azoknak talán annyi is elegendő, hogy 2000-től a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanít és számos nemzetközi díj birtokosa. Az Oláh Kálmán Septet az 1995-ben alakult Sextet Oláh Kálmán Juniorral kibővült változata. Az Oláh Kálmán Septet hangzása – a kreatív, spontán ötletekben gazdag játékstílus mellett – a jól megformált, több részből álló, helyenként klasszikus zenei formákra megálmodott kompozíciókra épül. A zenekar egyenként is kiemelkedő hangszeres előadói (Bacsó Kristóf – tenorszaxofon, Borbély Mihály – klarinét/basszusklarinét/tárogató, Oláh Kálmán jr. – szopránszaxofon/altszaxofon, Schreck Ferenc – harsona, Barcza Horváth József – basszusgitár, Balázs Elemér – dob) rendkívül kreatív, helyenként kollektív improvizációi és a különleges, modern kompozíciók együttesen újszerű, igazi 21. századi kamarazenét eredményeznek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Oláh Kálmán a koncert előtt fontosnak tartotta elmondani, hogy immáron másodszor lép fel ebben a festői környezetben (először quartetjével), és az előző annyira jó élmény, annyira inspiráló volt számára, hogy örömmel tért vissza ide. Számára akkor különösen fontos a környezet, ha az előadó improvizatív zenét játszik. Őt is nagyon befolyásolja, meg tudja változtatni a hangulatát, az improvizáció jellegét. Mint mondta, van olyan zenei programjuk, ami nagyon kötődik a klasszikus zenéhez, a huszadik, huszonegyedik századi kortárs zenéhez, illetve vannak könnyedebb, sztenderd feldolgoztásaik, de saját kompozícióik is. Erre az alkalomra próbált egy vegyes programot összeállítani. Ebben voltak Thelonius Monk témáinak újszerű feldolgozásaiból álló részek, saját kompozíciók, valamint Gábor S. Pál dalat feldolgozó rész is. Utóbbiról azt mondta, hogy olyanok ezek, mint az amerikaiak számára a Broadway sztenderdek, mint Cole Porter, vagy George Gershwin, esetleg Franciaországban Michel Legrand dalai. A zongorista-zeneszerző azt is elmondta, hogy a septet formációt az különbözteti meg többi formációjától, hogy a hangzása sokkal közelebb van a nagyzenekari hangzáshoz.