Különleges előadásra látogathatnak el az érdeklődők Kisapostagra, ahol Kordásné Szász Melinda középiskolai tanár és gyűjtő tart előadást Sisi, vagyis Erzsébet királyné életéről. Melinda nem hagyományos módon mutatja be a híres történelmi személyiséget; korabeli ruhákban lép fel, és gyűjteményéből is bemutat néhány érdekes darabot, ezzel igazi élményt nyújtva a hallgatóságnak. Az esemény június 21-én, 16 órakor lesz az önkormányzat kultúrtermében.

Kordásné Szász Melinda az előadás kapcsán megosztotta, hogy gyerekkora óta foglalkozik Erzsébet királynéval. Az érdeklődése 1997-ben, Diana hercegnő halála után irányult Sisi felé, amikor több párhuzamot is vontak a két híres személyiség között. Elolvasta Krúdy Gyula "Erzsébet királyné" című könyvét, és ezután mindent tudni akart róla. Kezdetben újságcikkeket és könyveket gyűjtött, később pedig korabeli dokumentumokat is.

Az előadásokra való felkészülés során Melinda mindig figyelembe veszi a legújabb könyveket és forrásokat, és külföldi oldalakon is bővíti ismereteit. Gyakran készít ajánlókat a Facebook oldalára, és egyre többször kap felkéréseket ilyen jellegű munkára is. Például egy mozi nemrégiben arra kérte, hogy készítsen tíz posztot az igazi királynéról, amit sikeresen teljesített. Készített két videót a bécsi Kollégium Hungaricum számára is, egyik gyermekek, másik felnőttek részére Sisi karácsonyairól. Tavaly nyáron pedig a francia köztévé forgatott vele, mint hazai gyűjtővel.

Melinda utazásai során felkeresi azokat a helyeket, kastélyokat, szobrokat, emlékhelyeket, ahol Sisi és családja járt. Minden évben egyszer férjével egy nagy utazásra indulnak, és az ilyen utak hatása hosszan kitart a mindennapjaikban. Idén Franciaország lesz az úti céljuk.

Az Erzsébet királyné életének tanulmányozásához használt alapvető forrás Melinda számára Brigitte Hamann "Erzsébet királyné" című könyve. Az évek során nagy tudásra tett szert, amit folyamatosan kamatoztat, de a tanulás sosem áll meg. Tanári munkája során is ezt a szemléletet vallja.