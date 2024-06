A közönséggel való közvetlen kapcsolattartás itt is a tőlük megszokott volt, mielőtt a történetbe fogtak volna, most is közvetlen kapcsolatba kerültek velük, mégpedig a játszott korszaknak megfelelő stílusban: "Tessék, ott az a leánka forma jószág, valami hibádzik rajta. Gatya van rajta. Leánka, gatyában? Ilyen a mi időnkben nem volt szokás. Mellette az a fütyis jószág, azon is hibádzik valami. Nincs rajta mente sehol egy készség, kardocska, vagy egy iszák, hogy himbálózna az oldalán és piros cipője van! A mi időnkben ilyen nem volt szokás." Aztán szép lassan a paraván mögé, vagyis inkább egy kicsit fölé kerültgek, hogy onnantól már a figuráknak kölcsönözzék a hangjukat.

A történet onnan indult, amikor Mátyás még kisgyermek volt, és szülei nagy gonddal nevelték tudományra, no meg bajvívásra. Meg is sértődött, amikor Hunyadi János nem engedte, hogty vele menjen a csatába, hanem otthonhagyta, hogy játsszon öreg sárkányukkal, Drakulujjal. A fiú felcseperedett, és a Duna jegén két anygal koronázta meg. "De a magyaroknál nem úgy van, hogy az lesz a király, aki akar, nálunk a Szentkorona választja meg az urát." Innen aztán jönnek a királyi gondok. "II. Frigyes követeket küldött, hogy az ő lányát, Frigidát vegye el feleségül és akkor nem háborgatja az országot, béke lesz. Ali, a török szultán küldött egy festményt, leánya képe van rajta. Azt üzeni véle, hogy ha leányát, Jázmint veszed el feleségül, akkor a török többé nem háborgatja az országot és béke lesz. Nem csak nálunk, egész Európában." "Előbb az ország dolgai, csak aztán jöhetnek a nőügyek", mondja Mátyás, de végül mindkét lányt visszautasítja, mert a szívét már Beatrixnek ígérte. Erre aztán két fronton is kitör a háború. Mátyás barátságot köt Kinizsi Pállal, akit hűségéért és szolgálataiért megtesz seregei élére. Mindkét csatát, a török ellenit és a német ellenit is játékfigurákkal, építőkockákkal játsszák le a szemünk előtt. Még légicsata is van közte (egy mesében miért ne lehetne?), mert a török sereg repülő szőnyegen támad. Kinizsi ezt a holló hátán veri le, de Mátyás is szárnyakat kap, kortársa, Leonardo Da Vinci adja neki. Természetesen megvív a cseh vitézzel, Holubánnal is, ugyanis az előadás megidézi, és új kontextusban mutatja be a Mátyás királyról szóló meséket, legendákat, és a krónikákban fennmaradt feljegyzéseket.