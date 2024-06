Honnan jött ez az indíttatás, miért gondolta, hogy erre szükség van?

MM: Körülbelül nyolc évvel ezelőtt volt egy nagyobb szabású tánctalálkozó a Bartókban, és ott jelen voltak azok, akik tanítványai voltak a Wünsch házaspárnak. Nemcsak a néptáncosok, hanem a balettosok, társastáncosok, mindenki és annyira szerette őket mindenki. Nagyon sokat tanultunk tőlük, nemcsak magát a táncot, hanem viselkedéstant, az élethez való hozzáállást, az egymáshoz való viszonyunkat, a tiszteletet, tulajdonképpen mindazt, ami később nagyon meghatározó volt az életünkben. Akkor vetődött fel bennem egy olyan gondolat, hogy valamilyen emléket kellene állítani ennek a házaspárnak és magának a táncművészeteknek is, hogy milyen szép lenne egy szobor például.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

De akkor miért nem róluk?

MM: Először úgy volt, hogy róluk, de azt egy tollvonással lesöpörte az akkori önkormányzat azzal, hogy élő személyről szobrot nem készítünk. Utána az interneten rengeteg olyan szobrot találtam, amit élő személyről mintáztak, és nemcsak a külföldi hírességekről, hanem magyarokról is, de az önkormányzat nem volt nyitott erre. Akkor megkerestem ROHO-t, és elkezdtünk agyalni. Ez nagyon régen volt, úgy 8 éve körülbelül. Elkezdtünk agyalni, hogy hogyan lehetne valamit kitalálni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Akkor fogalmazódott meg ROHO ötlete, hogy mi lenne, ha a dunaújvárosi táncművészeteknek készítenénk. Akkor felhívtam a Wünsch házaspárt és megkérdeztem tőlük, hogy áldásukat adják-e arra, hogy nem róluk szólna a szobor és ők azt mondták, hogy igen. Így indult el ez a történet, többször becsukták az ajtót előttem, de mindig bemásztam az ablakon. Két évvel ezelőtt olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy meghívott a Dunaújvárosi Senior Klub meghívott engem, hogy mondjam el ezt a történetet. Ott olyan pozitív hozzáállást tapasztaltam, olyan lendületet adott, hogy ez a civil szervezet mellém állt, hogy bekopogtattunk újra az önkormányzat ajtaján. Bartha Endre alpolgármester kért két hetet, hogy körbejárja a történetet és két hét múlva azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy menni fog. Annyira boldog voltam! Kértem, hogy legyen szíves írja le nekem, mert

Verba volant, scripta manent.

Megtette. Akkor éreztem, hogy ő is nagyon pozitívan áll ehhez a dologhoz. Ez hiánypótló ebben a városban, ilyen jellegű szobor nincs. A táncoktatásban 1951- től kezdve vettek részt a városban. Éva néni alapította a balettiskolát. Emlékszem a Miskolci Miklós azon mondatára, amit tőle idézett. Egy éjszaka, amikor talán még csak a Május 1 utca volt meg, és a Bartók alapjai, Éva néni fölment a betonra, és azt mondta: én itt fogok balettet tanítani. Ez annyira megragadó volt, hogy úgy éreztük, ennek tényleg meg kell történnie. A mai napig élnek a táncok a városban, legyen az bármilyen jellegű. Nem csak kifejezetten a balettre gondolok, de a Bartóknak is volt saját tánckara, a Vasas Táncegyüttes is él, élnek a társastáncok, a zumba, a hastánc, a Gárdonyiban a balett is tovább él. A város együtt lélegzik a tánccal. Úgy gondolom, hogy ez minden dunaújvárosinak fontos, akinek valaha valami köze volt a tánchoz. Márpedig nagyon sok embernek volt. Mert abban az időben, az ötvenes években mi volt a kultúra itt a városban? A tánc. Azoknak az embereknek a gyerekei, vagy talán az unokái is jártak még táncot tanulni. Legalább harmincezer tanítványuk volt.