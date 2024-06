A műfaj szerelmesei nem lehetnek elégedetlenek, hiszen olyan bandákat hoz el a fesztivál Dunaújvárosba, mint a Judas Priest, az Amorphis, az Accept, az Alestorm vagy a Dog Eat Dog. Fellép még a Cavalera Conspiracy, a Hypocrisy és a Moonsorrow is. A magyar bandák közül pedig szintén jönnek a húzónevek. Színpadra lép majd az Akela, a Moby Dick, a Pokolgép, a Totális Metál, az Ossian, a Lord, a Junkies, az Omen, a Leander Kills és a Dalriada is.

A fesztivál közösségi oldala mellett már a Rockmaraton hivatalos honlapján is elérhető az összes fontos információ a belépőkről, a kempingezési lehetőségekről, a házirendről és nem utolsósorban megtalálható ott a fellépő zenekarok napi lebontása is, színpad- és időbeosztás szerint. Sőt már az off programok listája is megtalálható, és elérhető az itallap is, színes és érdekes sörkínálattal.