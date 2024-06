Az állatvilág csodái címmel hirdetett országos rajzpályázatot a Cool by Victoria. Erre küldte el 13 tanulójának alkotását a Szent Pantaleimon Óvoda, Általános Iskola és AMI 2.a osztálya, akta közre az intézmény a közösségi oldalán.

A versenykiírás sokféle állat rajzolására adott lehetőséget: lehetett valós, de kitalált is.

Ezt a sokszínűséget kihasználva jelentek meg az állatok a gyerekek rajzain.

Volt köztük családi kedvenc, kiállításon kézbe vett veszélyes pók, de szemet gyönyörködtető díszmadár is. Volt, aki a Bibliából vette a témát, s volt, aki a mese világából.

A több mint 1800 pályamű között az alsó tagozatosok csoportos kategóriájában értek el a pantaleimonos 2.a osztályosok 3. helyezést. Jutalmuk egy 10.000 Ft értékű COOL by Victoria ajándékcsomag. Volt benne krepp-papír, ecsetkészlet, zsírkréta, tempera, filctoll, gyurma, ragasztóstift, olló, radír, műszaki rajzlap, színes ceruza készlet és vízfesték. Minden sikeres rajzoló választhatott magának valamit, s jutott az ajándékokból azoknak is, akinek most nem sikerült olyan ügyesen elkészíteni a rajzukat.

Kapott az osztály minden tanulója egy-egy nagyon szép színező füzetet, órarendet és matricákat is.

Így is maradt még több eszköz, amit majd az osztály használhat fel a következő tanévben a rajzórákon. A gyerekek felkészítő tanítója Kohán Árpádné volt.