Kerekes Éva egy fekete térrel ölelt hosszú folyosón jön-megy, beszél. A pást két oldalán ülnek a nézők, akik nem a szokott színházi helyzetben találják magukat, itt nem észrevétlen megfigyelők, állniuk kell a szemben ülők tekintetét is, ami egyfajta elidegenítő elem is lehetne, ha a színész nem keresné folyton a szemkontaktust a bordó plüsshuzaton ülőkkel, ha nem közvetlenül hozzájuk beszélne, bevonva őket is a helyzetbe. A térben nincs is más, csak egy görgős szék (erre ül le rendszerint a főhős), egy műanyag vödör (ennek is van szerepe a darabban) és egy a plafonra irányított kivetítő, amely az égboltot mutatja.

Fotó: Laczkó Izabella

Vidáman, sok humorral, némi iróniával, rengeteg hittel és kitartással, és a maga személyes keresztjével, amit hordoznia kell. Sokáig nem is jövünk rá, mi az a tér, amiben vagyunk, hallgatjuk a történetmesélést: „A sült tojás és a piruló kenyér illatától a mai napig jól tudom magam érezni. A mentáétól meg egyenesen hazarepülök. 1973. Nagykáta, Nagyrét utca 24. Gyiiif. Hazateleportáltam magam az ebédlőasztal melletti laminált hokedlire, a meleg sparhelt mellé. Oda, hétéves koromba, amikor az ember fülén még a potenciál folyik ki. Akinek bejött az élet, az nem fantáziál a sparheltről. Az csak előre. Akinek meg nem jött be, az egyfolytában csak hátra. Miért vagyok itt? Hogy kerültem ide? Miért pont ide? Miért most? Mi hiányzik belőlem? Miattam hiányzik, vagy mások nem adták ide? Ha adták, miért nem tudtam elfogadni? Egyiknek sem lennék a helyében, pedig az egyik mindig én vagyok. „Megáll az idő. Istenem. Amikor Őze beköltözik Kövesékhez. Mintha Bíró Ferencet láttam volna. Jött és rátelepedett mindenre és mindenkire. Abból az árnyékból tényleg csak a seregbe lehet menekülni. Vagy mindegy hova, bárhova. Sándorral néztük meg a Tabán moziban. Az volt az első igazi randink. Nem egy kifejezetten romantikus film – Malacpofa Ronyecz Mária, Znamenák –, de hogy valaki engem elhívott valahova! Még most is a torkomban dobog a szívem. Nem voltunk a szer hatása alatt, mint a diszkóhajón, azért nem ment annyira, hogy mondjam: a kifejezés. A belső kifordítása. De egyszer csak a válla a vállamhoz ért. Pont úgy volt neki kényelmes. Nekem is, hagytam. Jól esett valahova tartozni. Kis idő elteltével vettem a bátorságot, és a kezem a kezére tettem. Ő meg elvette. Ez volt az első furcsaság. Ránéztem, visszatette. Az ő keze került felül. Akkor nem értettem sehogy. De utólag, innen vissza, elég beszédes volt." Néha már érezzük, hogy megbújik valami fájdalom, valami tragikum is a sorokban, de a figura oly bájos, annyi életigenlés van benne, hogy inkább erre csatlakozunk rá. De aztán kibontakoznak a részletek, hamar rájövünk, hogy a börtönben vagyunk vele, mert

a tragikus büntetőügy végkifejlete úgy alakult...

Sok-sok zárt ajtók mögött játszódó történet, amiről a résztvevők nem akarnak,. vagy nem is tudnak beszélni. Amik után már nem lesznek ugyanazok az emberek, mert a történés, a környezetük átformálta őket. Pedig ők is tálentummal a zsebükben érkeztek, csak az övéket elásták mások.