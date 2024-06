Milyen tematikát követtetek?

– Dunaföldvár elmúlt száz-száztíz évéből készült képek lettek összeválogatva. Főleg a gyűjtőtársaimé az érdem, mert ők több energiát fektettek a gyűjtésben és licitálásokon is indultak, hogy a nekik tetszőket megtudják szerezni. Kemény pénzeket is áldoztak a húszas-harmincas években készültekért. Annak idején egy nyomda is működött Dunaföldváron, akik készítettek és készíttettek is szép fotókat a városról. Így aztán most is láthatjuk a város akkori gyönyörű állapotát, a főteret, a Duna-partot még a termálfürdőt és persze a hídról készülteket is megtaláljuk közöttük. Bámulatos, hogy színesben is megláthatjuk őket.

Fotó: Balogh Tamás

A történetük egy viszonylag rövid korszakot ölel át

– Amikor felkészültem a megnyitóra, akkor jöttem rá, hogy viszonylag rövid a történetük, hiszen körülbelül kétszáz éves a múltja, míg a könyvé ötszáz, a papíré akár több évezredes. A posta hivatalosan 1878-ban bólintott rá, hogy onnét lehetnek hivatalos küldemények ezek a nyílt lapok, amelyeknek az egyik oldalán képet, a másikon kézzel írt szöveget láthat az ember. Bár itt olyat is látni, melyeknek az első oldalán is van egy kis írás.

Különleges anyagokra is nyomták őket

– A nyomda és a fotó technika együtt fejlődtek, aminek a következményeit máig is évezhetjük. A különlegességek között említhetem a nyírfa kéregre, szarvasbőrre készültet, Találtunk élő virágot rápréselve, vagy hímzéssel díszítettet is. A tematikájuk pedig felsorolhatatlan. Szerintem van még jövőjük! Én már régóta be vagyok oltva földrajzilag a kiváló tanáraim miatt, aztán erre a gyűjtögetésre is sor került. Az egykori osztálykirándulásokról, építőtáborokról egyből hazaküldtem egyet – akkor még a negyven filléres bélyegekkel. Persze mások is gondoltak rám, így aztán egyetemista koromra eljutottam a kétezres tételszámig. Ebben az ünnepi üdvözletek is benne vannak (a nem dobunk ki semmit sem elve alapján), de a szívem csücske a különböző városokat és a szép tájakat őrzők. Ezek kerültek albumokba és dobozokba.