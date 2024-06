A hatás ugyanaz, mint tavaly, tátva maradt a közönség szája a 71 éves Jászay-díjas színész teljesítményétől. A Dante: Purgatórium-Paradicsom 2022 augusztusában debütált a Gellért-hegyen: mivel Danténál sok szó esik a sötétségről, az éjszakáról, a csillagokról, a hajnalról és a világosságról, a Pokol napnyugtakor, a Purgatórium-Paradicsom pedig hajnali 5-kor, napfelkeltekor hangzott el; az előadás „díszlete” a besötétedő, majd kivilágosodó ég volt, és alatta a város. Nálunk a Böröcz György Stúdiószínpad puritán, fekete tere fogadta be az egyszemélyes előadást, amelyben 80 percen keresztül hallgattuk, ahogy Vergilius kalauzolja a főhőst, a a helyszín pedig a Purgatórium, vagyis a megtisztulás hegye és a Paradicsom, ami "kissé feljebb, közelebb az Istenhez" helyezkedik el. A látvány helyett a Nádasdy Ádám fordításában elhangzó, gyönyörű és eleven dantei szövegé volt a főszerep.

Bármennyire is korszerűbbnek, amibbnak hat Nádasdy fantasztikus fordítása, azért a téma és a történet eléggé messze áll a mai ember által jól ismert világtól, a puszta hallgatás is meglehetősen megterhelő lenne, ha nem egy ilyen fantasztikus tehetségű színész szájából hallanánk. Az első pillanatokban még civilként szól a közönséghez, elmondja, hogy milyen időterjedelemre készüljenek, és csaqk akkor kezd a történetmesélésbe, amikor láthatóan mindenki vállalja a kihívást a szövegtengerrel szemben. De hanglejtése, hangsúlyai továbbra is ugyanolyan természetesek, közvetlenek maradnak, mintha csak saját szövegét mondaná, nem pedig Dante Alighieri tizenegyedik századi gondolatait. Ettől aztán létrejön az a ritka, törékeny színházi pillanat, amikor - ahogy egy kolégám megfogalmazta - "amikor megáll a levegő köztem és a színész között, és létrejön az energiaáramoltató közeg". Az a varázslat, amitől elmúlik az ember fejfájása, hirtelen egy más, meghatározhatatlan közegben találja magát, időn és téren túl. Benne él a történetben, érzi a kiváltságot, hogy részese lehet, és csak azt kívánja, soha ne érne véget, bár maradhatna ebben még soká.