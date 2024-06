Fotó: Laczkó Izabella

A monodráma lineáris történetmesélésnek tűnik, de a fiú mondataiból szépen lassan kibontakoznak környezetének problémái. Hogy Bernard veri az anyját, hogy a társai kiközösítik, meg is verik, és általában, kegyetlenek egymással. Az ő másságát, hogy nem olyan, mint a többiek, pedig egyáltalán nem tudják tolerálni. Adrien életébe akarata ellenére beszivárog a szerelem is Cécile személyében, aki nem csak megismerteti az Iron Maiden zenekarral, de ő lesz az első, akinek játszik nagy nehzezen megszerzett hangszerén, amit Tiketumnak nevezett el. Így lesz ő a lány „bajnoka”, akit meg is kell csókolni gratulációképpen. Aztán ez többször megismétlődik:

Újra bajnoknak nézhetett, mert újra rágratulált a számra.

De Adrien számára mégsem fenékig tejfel a világ, örök kirekesztett marad.

Fotó: Laczkó Izabella

Ha csak annyit várt volna a rendező Medveczky Balázstól, hogy a figurát hitelesen formálja meg, akkor is óriási kihívás és bravúr lett volna. Azonban Hojsza Henrietta a Színház- és Filmművészeti Egyetem fizikai színházi koreográfus–rendező szakirányán diplomázott, ő ennél sokkla komplexebb megvalósítást képzelt el, bevonva a hangszert és mozgáselemekkel is alaposan feldúsította az előadást. Ehhez kihúzták számára a bingót, hiszen a Junior Prima-díjas Medveczky Balázs a Magyar Táncművészeti Főiskola balett szakának tanulója volt, majd a Budapesti Táncművészeti Szakközépiskolában érettségizett, és ha ez nem lenne elegendő, 5 évet járt a Szabolcsi Bence Zeneiskolába, ahol ütőtanszakon tanult és a Grund – vígszínházi fiúzenekar elnevezésű formációnak is tagja. Muzikalitásához nem fér kétség, hiszen Medveczky Ádám és Csányi Valéria gyermekeként látta meg a napvilágot. Elképesztő színészi teljesítménye mellett a darabban fizikai produkciója is elismerésre méltó, nem csoda, hogy a végére átázott pólóban, csapzottan fogadja a szűnni nem akaró tapsot.

A darab legfontosabb üzenete az, hogy a különbözőség, a másság nem betegség. Azokat az embereket, akik valamilyen hátrányos helyzetben együtt élnek velünk, beskatulyázzuk, megbélyegezzük. Elfelejtjük, hogy ők ugyanolyan emberek, mint mi, csak bizonyos helyzetekre kicsit másként reagálnak. Ez olykor nagyon érdekes és gyönyörűen meg is színezi a hétköznapokat. Számomra pont az ő különlegességük a csoda

– fogalmazott a rendező.