A fellépők között leginkább húzónévnek tekinthető a jazz-rock triójával fellépő Matteo Mancuso, fiatal olasz virtuóz is, aki - nem túlzás azt állítani, hogy megújította a 21. századi bluest és számos egyéb műfaj gitárjátékát, de ígéretes élményre számíthatunk Laura Cox, a gyönyörű francia rockgitáros esetében is. A hazai előadók közül többek között ott játszik majd az Omega-alapító Debreczeni Ferenc dobos vezetésével életre hívott, a legendás együttes emlékét őrző Omega Testamentum, valamint Tornóczky Ferenc nemrég létrehozott, népszerű blues rock zenekara, a Tornóczky All Access. A Mike Gotthard és Szebényi Dániel alkotta Blues MD - akárcsak tavaly - kiegészül vendégekkel, ezúttal Ganxsta Zolee és Takács Vilkó alkotta Dos Diavolos, valamint Vitáris Iván csatlakoznak hozzájuk.

Fellép a Kézdy Lucával és Závodi Jánossal kiegészült Mini együttes is. A klubkoncertekre hétfőn, kedden és szerdán a Gastroblues Klubban kerül sor, a hét második felében pedig az ASE Sport Étteremben: többek között a Rudán Joe Akusztik, a Loyal Apples’ Club vagy a Dos Diavolos produkcióját hallhatjuk majd. A templomi koncert sem marad el, helyszíne változatlanul az evangélikus templom. Az idei fellépők: Kormorán zenészeiből: Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Koltay Kurszán, Szekeres Zoltán. Továbbá Szebényi Dániel és Mike Gotthard; Pál Balázs Jenő (gitár) és Czakó József (ének), Petruska és Pintér Petra, valamint a Gordanov Blues Ghetto.

Matteo Mancuso

Fotó: Paolo Terlizzi

No de térjünk át a talán legérdekesebbnek tűnő fellépőre, a SNIPS trióra (Matteo Mancuso - gitár, Riccardo Oliva - basszusgitár, Gianluca Pellerito - dob), akik pillanatok alatt virálissá vált Jaco Pastorius feldolgozásukkal, a The Chicken című videójukkal kezdték meg hódító útjukat, ami nem csoda, mert ebben pillanatok alatt megmutatkozott mindannyiuk virtuozitása. Az együttes "motorja" a 27 éves Matteo Mancuso olasz jazz-, rockgitáros és zeneszerző Szicíliából, Palermóból. Már csodagyerekként indult a szintén gitáros édesapja Vincenzó szárnyai alatt 10 évesen kezdett el gitározni és 11 évesen esett át első fellépésén. Édesapjával duóban sokszínű repertoárt fellított fel, Django Reinhardt-tól a kortárs zenéig, a jazzig. Egy interjúban "panaszkodott", hogy neki soha nem sikerült igazán megtanulnia pengetővel játszani. Klasszikus zenei képzettségének és sokoldalúságának köszönhetően kidolgozott egy sajátos pengetési technikát, amelyben fellelhetők a flamenco technika elemei éppen úgy,mint a klasszikus gitár jobbkezes pengetési technikái, és ebből a rendkívül egyedi elegyből egy rá jellemző, sajátos zenei nyelvet alakított ki. Szinte hihetetlen, hogy még csak 2022 júniusában diplomázott a legmagasabb kitüntetéssel jazz gitár szakon a Palermo Conservatory of Music-ban, de máris olyan elismertsége van, hogy YouTube csatornája már milliós megtekintésnél tart és 180 000 feliratkozó követi szerte a világból. Neves zenészek, többek között Dweezil Zappa, Joe Bonamassa, Eric Johnson, Stef Burns, Tommy Emmanuel, Al Di Meola és Steve Vai méltatták Matteo már tehetségét, és a "fúziós gitár evolúciójaként" üdvözölték. Matteo Temesvárról érkezik triójával Paksra és Milánóba utazik tovább egy olasz turné kezdeteként. Most, a Gastroblues fesztiválon élőben is elcsíphető a jövő nemzetközi sztárja.